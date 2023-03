Après plus de trois mois loin des pelouses, Sadio Mané a fait son retour dimanche dernier. Le Sénégalais était éloigné des terrains à cause d’une blessure au genou, qui l’a fait rater la Coupe du Monde. Il s’est confié sur ce contretemps.

Pratiquement après sa blessure lors d’un match contre le Werder Brême, Sadio Mané a enfin pu revenir sur les terrains. Opéré du péroné en novembre, l’attaquant sénégalais de 30 ans a rejoué le week-end dernier face à l’Union Berlin. Il était entré en jeu peu après la demi-heure de jeu et a donc pu participer à la victoire 3-0 du Bayern Munich face à un adversaire direct pour le titre en Bundesliga.

Dans une interview accordée à Bild, Sadio Mané revient sur son absence et la façon dont il l’a vécue. « Ce fut un long moment, mais maintenant je me sens beaucoup mieux. Me tenir debout sur le terrain avec mes coéquipiers et avoir à nouveau le ballon à mes pieds me fait heureux. Le club s’est très bien occupé de moi. Le match aller (des huitièmes de finale de Ligue des Champions) contre le PSG était trop tôt pour moi, mais le match retour était toujours dans ma tête », a-t-il confié.

Blessé juste avant le début de la Coupe du Monde, le Champion d’Afrique avait dû déclarer forfait pour la compétition au Qatar. Une grande déception forcément pour lui, alors que le parcours des Lions s’était arrêté en huitièmes de finale. « Bien sûr que ne pas être à la Coupe du monde m’a fait mal. J’étais triste, mais ça arrive. J’ai dû accepter la situation difficile et rester optimiste. Ce n’était pas facile mentalement, mais cette expérience peut m’aider dans le futur. »

wiwsport.com