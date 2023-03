Sheffield United s’est tracé un bon chemin vers la gloire. Quelques minutes seulement après la fin des matchs du cinquième tour de la FA Cup ce mercredi soir, le tirage au sort des quarts de finale de cette compétition a été effectué. Et les Blades se sont vus proposés une confrontation pour le moins à leur portée, puisqu’ils affronteront Blackburn.

Après la qualification contre Tottenham, grâce à Iliman Ndiaye, les hommes de Paul Heckingbottom vont cette fois défier une formation du même niveau de Championnat, l’actuel 4e de Championship et par ailleurs une équipe qu’ils ont battue 3-0 cette saison. Iliman Ndiaye avait signé un doublé ce jour-là. La rencontre se jouera le 18 ou 19 mars, au Bramall Lane.

For a place in the @EmiratesFACup Semi-Final!

Blackburn at the Lane awaits United in the next round! 👊 pic.twitter.com/RvoTBNHaZX

