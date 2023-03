Si son talent l’a révélé des tremplins du football anglais, le destin de Carlos Mendes Gomes est tout sauf commun. Aussi particulière que l’est sa nationalité sportive, la trajectoire sportive de ce jeune footballeur de Luton (D2 anglaise) et actuellement prêté à Fleetwood, inspire la curiosité.

Avec présentement 4 choix pour sa nationalité sportive, le natif de Yeumbeul, dans la banlieue dakaroise fait vœu d’une préférence pour le champion d’Afrique, le Sénégal. A l’heure où la concurrence sonne fort au seuil de la sélection dirigée par Aliou Cissé, il faudra compter Mendes Gomes parmi les pépites.

PEUX-TU NOUS RAPPELER TON PARCOURS FOOTBALLISTIQUE ? VOTRE DÉBUT DE CARRIÈRE ?

J’ai commencé à jouer au football à l’âge de 4 ans, dans mon équipe locale UD Lanzarote jusqu’à l’âge de 14 ans. Après avoir passé 10 ans à Lanzarote, mes parents ont décidé que la meilleure chose pour moi et ma carrière de footballeur était de déménager à Madrid où mon cousin étudiait à l’université. J’ai passé ma première année à Getafe. J’ai par la suite rejoint l’Atlético Madrid.

Après deux ans, ma vie a pris une tournure inattendue car mon père voulait que la famille déménage en Angleterre. C’est de là que j’ai intégré les clubs comme West Didsbury et puis Morecambe avant d’atterrir à Luton, club auquel j’appartiens depuis 2021. Aujourd’hui, j’évolue sous les couleurs de Fleetwood en prêt.

NÉ AU SÉNÉGAL, VOUS ÊTES PRÉSENTÉ EN TANT QU’ESPAGNOL ? UN CHOIX OU JUSTE UNE DESCRIPTION COMMUNE ?

C’est juste une description commune autour de ma personne à cause de ma nationalité. J’ai passé la plupart de mes années en Espagne et c’est le pays où j’ai grandi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un footballeur sénégalais et j’ai 24 ans. Je suis un joueur habile qui aime dribbler. Jouez aux balles intelligentes et marquer des buts.

POURQUOI TOUJOURS PAS DE SÉLECTION POUR VOUS CARLOS ?

Pour dire vrai, j’espérais avoir une chance de faire mon premier cap avec une sélection. Car j’étais à Luton l’année dernière, qui est au plus haut niveau et évolue dans une bonne ligue pour s’exposer. Mais le manque de temps de jeu ne m’a pas permis de performer et faire l’objet d’une convocation en sélection.

AVEZ-VOUS DÉJÀ EU DES CONTACTS AVEC LA FÉDÉRATION SÉNÉGALAISE ? OU UN AUTRE ?

Je n’ai pas encore eu de contacts avec la fédération sénégalaise. Mais j’ai reçu des propositions pour représenter la Guinée Bissau et la Gambie pour lesquelles je suis éligible. Je n’ai pas répondu car je suis également éligible pour représenter le Sénégal. Répondrais-je favorablement à l’appel de la sélection du Sénégal ? Absolument ! Ce serait un rêve devenu réalité de porter le maillot sénégalais et de pouvoir représenter les lions de la Téranga. Je n’ai pas encore pris de décision, mais je voudrais attendre car je suis convaincu que je finirai par représenter le Sénégal.

EN PRÊT DEPUIS LUTON, QU’EN EST-IL DE VOTRE SAISON JUSQUE-LÀ AVEC FLEETWOOD ?

J’ai une bonne période de prêt, même si cela a commencé par une blessure, j’ai réussi à revenir sur le terrain et à aider l’équipe à marquer des buts. J’ai eu quelques blessures cette saison, ce qui ne m’a pas permis de jouer tous les matchs, mais je suis actuellement le meilleur buteur de l’équipe avec 13 matchs à jouer jusqu’à la fin de la saison.

QUELS ÉTAIENT VOS OBJECTIFS POUR CETTE SAISON ?

Mes principaux objectifs sont simplement de jouer autant de matchs que possible et d’aider l’équipe en marquant des buts et en aidant, mais surtout de bien jouer à chaque match. Jusqu’à présent, je suis satisfait de mon expérience et de ce que j’ai accompli, comme atteindre le 5e tour de la FA Cup pour la première fois de leur histoire. Maintenant, Je suis prêté par eux ce qui veut dire qu’à la fin de la saison j’y retournerai.

wiwsport.com