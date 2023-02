Hugo Villepontoux vient d’aligner un 5eme succès de rang. Victorieux en 2021 et 2022, Villepontoux a effectué dimanche un grand pas vers un 3eme titre de champion national d’affilée chez les seniors.

Du côté des juniors, le jeune pilote Maël Bragiola s’est illustré en décrochant un 1er succès. Un succès qui barre la route à Amir Abdallah. Ce dernier visait une 3ème victoire d’affilée, après ses succès lors des 3ème et 4ème journées.

A cause d’un problème de terrain, les quads n’ont pas compéti cette journée. La course s’est déroulée en trois manches de 20 minutes plus un tour chez les seniors.

Du côté des juniors, l’épreuve s’est déroulée en trois manches de 15 minutes, avec un tour supplémentaire. La prochaine course est prévue le 19 mars prochain sur le circuit du Lac Rose.

Stades