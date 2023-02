Le jeune portier sénégalais Landing Badji a été élu meilleur gardien du premier tour de la CAN U20.

Quand on parle de l’équipe du Sénégal dans cette CAN U20, on parle non seulement dune attaque redoutable mais également d’un dernier rempart solide. En trois matchs, les Lionceaux ont toujours pas encaissé le moindre but dans ce tournoi qui se joue en Egypte.

Cette performance, les hommes de Malick Daf le doivent en grande partie à Landing Badji qui a su garder ses buts inviolés après plus de 270 mn joués. Rassurant dans ses cages, le gardien de l’AS Pikine reste jusqu’ici la terreur des attaquants dans cette CAN. Outre le Nigeria et le Mozambique, l’Egypte l’a appris à ses dépens.

Landing qui a été inclus dans l’équipe type du premier tour, est ainsi élu meilleur gardien de la phase de groupes.

