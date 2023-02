Le match du 1er tour de la Coupe de la Ligue entre Mbour PC et Cneps Excellence a été annulé suite à la présence de deux équipes du Cneps sur le terrain.

Alors qu’on croyait que la hache de guerre était enterré, le problème interne qui s’abat sur Cneps Excellence perdure. Le club thiéssois continue d’être divisé entre ceux qui sont avec l’actionnaire majoritaire Xavier Benchou et le reste. Et si lors du match de la 13e journée contre AS Pikine, c’est un arrêté préfectoral qui avait décidé de surseoir la rencontre, ce dimanche en Coupe de la Ligue (contre Mbour PC), deux équipes de Cneps se sont présentées sur la pelouse de Fodé Wade occasionnant l’impossibilité de tenir le match.

Fallait-il trancher pour définitivement régler le différend?

La partie ayant été remise, la question est de savoir si la Ligue Sénégalaise de Football Professionnelle (LSFP) avait bien fait de concilier les deux parties antagonistes du Cneps en les convoquant à son siège le 21 février dernier. La solution n’était t-elle pas de trancher net pour le bien du club et veiller à ce que les décisions prises soient respectées ? Telle est la question qui mérite réponse auprès de l’instance dirigeante du football local qui, il faut le dire a essayé tant bien que mal de réconcilier les parties prenantes du Cneps en décidant de confier « la représentation du club dans les instances du football à M. Papa Sidy Lo et à Xavier Benchou (actionnaire majoritaire) la charge de coordonateur de l’ensemble des effectifs (Joueurs et Staff) ».

En attendant de voir l’issue de cette crise, le Cneps Excellence qui est dernier de Ligue 1 n’a pas disputé un match officiel depuis quinze jours.

Wiwsport.com