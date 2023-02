Promoteur du combat de lutte entre Reug-Reug et Sa Thiès, Makane a réagi après le fiasco du face à face entre les deux lutteurs avant de promettre de relever le défi sécuritaire le jour du combat.

Il n’ya pas de mauvaise publicité a t-on l’habitude de dire. Makane Mbengue en a bien conscience. Même si le face à face de samedi dernier entre Reug Reug et Sa Thiès n’a pas tenu ses promesses, le promoteur préfère retenir le côté positif de cet événement. « Ça pouvait avoir une toute autre tournure et être pire. Mais on a vu le bruit que ça a fait sur les réseaux sociaux, dans les médias sur Tik Tok. Nous savions comme tout le monde que ce combat était un combat de tension et que ça ne pouvait pas être facile. Certains disent que ce combat rappelle celui entre Modou Lô et Balla Gaye 2 mais même dans ce combat il n y’avait pas cette tension. Donc je suis sûr que ce combat sera meilleur que Modou Lô – Balla Gaye »

Le promoteur de se féliciter qu’il y’ait eu pas de peur que de mal lors du face à face annulé. « Il faut se féliciter qu’ils se sont arrêté à se jeter de l’eau mystique. Imaginez si le face à face avait eu lieu et que les deux lutteurs étaient seuls. Ça aurait pu dégénérer. Mais la lutte est un sport qui a toujours était ainsi. Un combat de lutte sans tension reste fade » note t-il sur Fadam2Tv.

« Nous nous réunirons au CNG mercredi pour aborder l’aspect sécuritaire du combat »

Par ailleurs le fils à Gaston Mbengue d’annoncer que cet incident lui sert de piqure de rappel pour veiller à le renforcement du niveau de sécurité au stade Arena Nationale le jour du combat (5 mars). « C’est un rappel pour renforcer la sécurité le jour du combat. Vous verrez dans ce combat un dispositif sécuritaire jusqu’ici jamais vu dans l’arène. Nous nous réunirons au CNG mercredi pour aborder l’aspect sécuritaire du combat. Les deux lutteurs auront des places qui leur seront assignées et ils seront séparés l’un de l’autre jusqu’au coup de sifflet de l’arbitre dans l’enceinte. » assure Makane Mbengue qui rappelle que le vainqueur de ce combat pourra affronter le vainqueur du choc royal entre Modou Lô et Boy Niang.

Wiwsport.com