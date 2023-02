À l’issue de la phase de groupes qui s’est achevée ce lundi soir, l’Equipe Nationale U20 du Sénégal connaît désormais son adversaire pour les quarts de finale.

Assurés de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations en tant premiers de leur groupe après la deuxième journée, les Lionceaux s’étaient offert le luxe d’éliminer l’Egypte samedi. Les partenaires de Pape Demba Diop avaient survolé les Pharaons, hôtes de la compétition (4-0), grâce notamment à un retentissant triplé du milieu offensif de Zulte-Waregem.

Mais depuis ce jour, ils ignoraient encore l’identité de leur adversaire au second tour. C’est désormais clair pour eux. En quarts de finale, le Sénégal rencontrera en effet le troisième du Groupe C. Et cet adversaire n’est autre que le Bénin. Deuxième avant cette dernière journée, les Guépards ont été battus par la Gambie (0-1) et ont laissé la Tunisie, vainqueur de la Zambie (2-1), de leur passer devant.

Si les Lionceaux évitent donc les Aiglons de Carthage, nul doute par contre que cette rencontre face au Béninois, prévue jeudi après-midi au Stade International du Caire (14h00 GMT), s’annonce bien très difficile. Samba Diallo et ses partenaires devront se méfier. En cas de qualification pour les demi-finales de cette CAN U20, le Sénégal affrontera le vainqueur du quart de finale Congo – Tunisie.

Les affiches des quarts de finale de la CAN U20

Sénégal – Bénin (Jeudi 2 mars à 14h00 GMT au Stade International du Caire)

Ouganda – Nigeria (Jeudi 2 mars à 17h00 GMT)

Gambie – Soudan du Sud (Vendredi 3 mars à 14h00 GMT)

Congo – Tunisie (Vendredi 3 mars à 17h00 GMT)

wiwsport.com