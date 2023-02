Victorieuse de Fus Rabat en finale (1-0) du tournoi de l’académie Mohamed VI, l’AS Génération Foot a remporté, ce vendredi, 24 février, la 5e édition qui s’est disputé au Maroc. Immense.

En finale de cette compétition après avoir éliminé respectivement le Réal Madrid et l’Academie Mohamed VI en quart et demi, l’équipe des moins de 19 ans de Génération vient de remporter le trophée final après son succès contre le Fus Rabat, ce vendredi, sur le score d’un but à zéro (1-0)n grâce notamment à la réalisation d’Amara Diouf. Un sacre qui permet à l’académie sénégalaise de triompher pour la première fois dans ce tournoi. Rappelons que le tournoi international U19 regroupait de nombreuses équipes européennes entre autres l’Olympique Lyonnais, Marseille, le Real Madrid, Anderlecht et Strasbourg.

wiwsport.com