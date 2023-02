Malgré une prestation globalement chaotique en première période, le Real Betis a réussi à s’imposer à Elche vendredi soir (2-3), en ouverture de la 23e journée de LaLiga. Youssouf Sabaly et Pape Cheikh Diop n’ont pas participé à cette rencontre. Mais le milieu de terrain a réussi à s’illustrer.

Le Real Betis a eu très chaud mais a su trouver les ressources pour éviter la claque mais surtout réussir à s’adjuger de nouveau trois points très importants. Menés deux buts à zéro après la fin de la première période par la lanterne rouge Elche, les Verdiblancos ont arraché la victoire sur le fil et à l’issue d’une seconde mi-temps où ils ont survolé leurs adversaires, avec quelques décisions arbitrales pour le moins incontestables.

Fidel (7e, s.p) et Lucas Boyé (9e) ont signé les deux buts d’une équipe d’Elche qui a su profiter de quelques erreurs des visiteurs, notamment un penalty concédé par le jeune latéral gauche brésilien Abner Vinicius. Méconnaissable pendant toutes les 45 premières minutes, le Real Betis a donc changé de visage et s’est révolté avec les entrées de Borja Iglesias, du capitaine Joaquin et Juan Miranda à la reprise.

Totalement mis sous pression, les hommes de Pablo Machin n’auront tenu qu’une dizaine de minutes. Lisandro Martinez s’est vu expulser à cause d’une faute de main à l’entrée de la surface. Une expulsion qui en emmenait une autre, puisque le milieu de terrain international sénégalais Pape Cheikh Diop a vu rouge depuis le banc des remplaçants pour avoir contesté la décision de l’arbitre Iglesias Gutierrez.

Quelques minutes plus tard, le Real Betis parvenait à réduire l’écart sur un penalty transformé par Borja Iglesias (65e). Et Elche commença à craquer. Juan Miranda, aidé par la malice de Borja Iglesias, égalisera peu après la réduction du score (2-2, 68e). Et malgré un penalty manqué par Borja Iglesias (encore lui à la 88e), Willian José ne se loupera pas cette fois-ci devant Edgar Badia (2-3, 90e+5). Voilà donc le Real Betis arracher de justesse la victoire pour remonter provisoirement à la 5e place. Elche est plus que jamais lanterne rouge.

