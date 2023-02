Les Lions affrontent le Soudan du Sud ce vendredi pour le compte de leur premier match des trois qualificatifs à la Coupe du monde 2023. Pour ce faire, Desagana et ses hommes ont accueilli ce jeudi une nouvelle qui devrat booster leur envie de qualification. Me Babacar Ndiaye, président de la FSBB a annoncé l’augmentation des primes de matchs ce jeudi.

Présent en Egypte avec la délégation sénégalaise, le président de la FSBB a lâché quelques mots à l’endroit des Lions en prélude des trois matchs qualificatifs. “J’ai vu un groupe soudé prêt à se battre pour défendre le maillot national. Le coach m’a dit que le groupe est serein et qu’il est optimiste pour demain. Ils ont accepté de venir autant qu’ils sont pour mouiller le maillot. Après le dîner je leur ai parlés pour les remercier d’avoir accepté de venir défendre les couleurs nationales. Je leur ai aussi demandé de bien mouiller le maillot. De faire comme d’habitude, c’est-à-dire d’écouter le coach et d’être disciplinés”, a martelé le président de la Fédération sénégalaise de basketball, Me Babacar Ndiaye.

Me Babacar Ndiaye a aussi fait part de l’augmentation des primes de match et les dispositions exceptionnelles prises par l’Etat. “Je leur ai demandé encore une fois d’éviter tout calcul face aux adversaires. Il faut gagner ces trois matchs et se qualifier. Je leur ai aussi fait part des dispositions prises par l’Etat à savoir la duplication des primes de match. C’est important que cela passe de 500 mille à 1 million. Mais en plus des primes de match, il y a une prime exceptionnelle de 10 millions. Ce n’est pas l’argent qui prime, mais c’est très important de motiver les joueurs comme cela se passe dans les autres disciplines. Les joueurs ont bien accueilli l’information et sont prêts à se battre pour défendre le Sénégal”, a informé le président Babacar Ndiaye.

wiwsport.com