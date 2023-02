Modou Lo va mettre en jeu son titre de Roi des arènes face a Boy Niang 2, la saison prochaine. Car ce combat royal a été officialisé le 12 janvier passé par Makane Mbengue. Mais le fils de Gaston a sorti les grands moyens pour pouvoir monter ce duel qui intéressait beaucoup de promoteurs. Il révèle que le budget pour matérialiser cette affiche tourne autour de 200 millions.

On a maintenant une idée des cachets que Gaston Productions a proposés Modou Lô et Boy Niang 2, avant de décrocher ce duel royal. Dans un entretien avec sa chaîne YouTube Gaston Mbengue TV, Makane révèle le budget du combat qui avoisine les 200 millions.

« Presque tous nos combats avoisinent un budget de 200 millions. Le combat entre Balla Gaye 2 et Boy Niang 2 n’a pas dépassé 200 millions et celui entre Modou Lô et Boy Niang 2 tourne autour de 200 millions. Gaston Productions ne dépasse pas 200 millions pour finaliser ses combats. Il n’y a plus d’argent dans l’arène. Les sponsors ne sont plus présents. Et les lutteurs comprennent cela. Nous aurions aimé investir 300 millions chez les lutteurs, mais le budget n’est pas là.« , a fait savoir le fils de Gaston Mbengue.

Avec Record