Héros de la première rencontre du Sénégal dans cette Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans qui se joue actuellement en Égypte, Souleymane Faye, auteur de l’unique but face au Nigeria est ainsi devenu le premier buteur de cette édition.

Les Lionceaux ont réussi leur entrée en lice. Opposés à l’équipe la plus titrée de cette compétition, le Nigeria, pour leur premier match dans le groupe A, ils ont remporté les débats (1-0), grâce à Souleymane Faye, pensionnaire de CF Talavera de la Reina, par ailleurs auteur du premier de la CAN U20. « C’était vraiment spécial. Personnellement, ce but va me libérer d’avantage et me mettre d’avoir la confiance pour le reste de la compétition. J’étais très content, j’espère en mettre d’autres dans cette compétition », se réjouit l’international sénégalais âgé de 20 ans, qui a également fait la catégorie des moins 17 ans avec le Sénégal.

Pour frustrer l’une des équipes favorites de cette nouvelle campagne de CAN de la catégorie des moins de 20 ans, le Sénégal a beaucoup miser sur l’aspect physique. « Nous faisons face à une bonne équipe du Nigeria mais on a réussi à s’imposer. C’était bien pour nous de commencer par une victoire. C’est une Coupe d’Afrique des nations, un succès nous permet d’engendrer plus de confiance pour la suite de la compétition. C’était plus physique c’est vrai, on est une équipe joueuse mais face à une formation comme le Nigeria il fallait être prêt physiquement. Je pense que c’est qui a fait la différence.«

Ce mercredi, les Lionceaux tenteront devant les jeunes joueurs d’Os Mambas d’être les premiers à décrocher leur billet pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans qui se joue actuellement en Egypte. « Face au Mozambique, nous partons dans un même état d’esprit. Nous sommes venus pour gagner 6 finales puisque chaque match est une finale. Ce sera également une finale et nous allons tout faire pour la gagner« , exprime Souleymane Faye qui ne s’attend pas à une rencontre facile. « Ce sera un match difficile, l’adversaire a fait un match nul d’entrée contre l’Egypte (0-0), donc il jouera certainement son va-tout pour ne pas enregistrer un résultat négatif. En parallèle, nous voulons la qualification, ce qui rendra sans doute le match difficile« . Toutefois, si l’on fie à Souleymane Faye, le Sénégal semble avoir toutes les armes pour triompher devant le Mozambique. « Nous sommes prêts sur tous les plans, physiquement, mentalement et côté jeu également. »

wiwsport.com