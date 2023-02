Dressant une liste des sénégalais qu’ont marqué à leur manière l’histoire de la NBA, Trashtalk n’a pas fait dans la demi-mesure. Ainsi parmi les douze basketteurs qui ont eu le privilège de fouler les parquets de la plus grande ligue de Basket du monde, certains retiennent l’attention.

Mamadou Ndiaye

Il y’a d’abord le précurseur, celui qui a ouvert la voie ensuite aux autres basketteurs sénégalais en NBA. Il s’agit de Mamadou Ndiaye. C’est en effet à Pittsfield plus précisément à l’Université d’Auburn que le longiligne basketteur de 2m13 s’est fait remarquer notamment pour ses aptitudes défensives. Fort en contre, Mamadou Ndiaye sera le sénégalais a évolué en NBA après avoir été drafté par les Nuggets en 2000, mais c’est avec les Raptors qu’il va se faire un nom.

Gorgui Sy Dieng

Toujours en activité et joueur clé de l’équipe nationale du Sénégal, Gorgui Sy Dieng est aussi l’un des joueurs sénégalais qui a marqué l’historie de la NBA. Sélectionné par le Jazz en 2013 puis transférer chez les Wolves Gorgui Sy va attirer les regards en marquant 22 points et 21 rebonds lors de sa première saison. Après une période de grâce, il sera poussé vers la sortie. Il prend alors la direction de Memphis puis de San Antonio Spurs ou il évolue actuellement.

Ngagne Dessagana Diop

Sélectionneur de l’équipe nationale A du Sénégal, Ngagne Dessagana Diop a aussi fait son temps en NBA. Né à Dakar, il fut remarqué dans un registre spécial : la défense. A dix huit-ans, il fut drafté par les Cavs comme 8e choix faisant de lui le plus haut drfaté de l’histoire du Sénégal. Excellent contreur, il rejoindra ensuite les Maverick avec lequel il ira jusqu’en finales NBA en 2006 face au Miami Heat. Ngagne Dessagana Diop prendra sa retraite à Bobcats en 2013 après un court passage chez les Nets. Depuis il s’est reconvertit en entraineur faisant parti du staff du Jazz et Rockets. Il dirige actuellement en League de New York, les Knicks de Westchester. Un poste qu’il allie avec celui de sélectionneur des Lions.

Georges Niang

Binational né aux Etats-Unis, Georges Niang a très tôt fait parler de lui de par son jeu précoce. Son talent lui vaudra de rejoindre les Warriors en 2018 puis Utah. Là-bas il retrouvera une stabilité mais pas pour longtemps. En 2021, il signe un contrat de deux avant avec les Sixers et ne dit rêver que d’intégrer l’équipe nationale du Sénégal.

Tacko Fall

On ne pouvait pas citer les sénégalais qui ont marqué l’histoire de la NBA sans parler de Tacko Fall. Du haut de ses 2m29, Tacko s’est fait remarquer dans la ligue américaine pour ses highlights. Parti aux USA pour étudier, Tacko devient le plus grand joueur de l’histoire à avoir joué en NCAA. Il y passe 4 ans, avec l’objectif de devenir ingénieur, et se présente finalement à la Draft en 2019. Non sélectionné, il signe néanmoins plusieurs petits contrats avec les Celtics avant de rejoindre Cleveland pour une saison. Aujourd’hui, Tacko Fall évolue en Chine.

Wiwsport.com