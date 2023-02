En pliant les 2.200 m en 3’05, Abdourahim a remporté la course phare de la 3ème journée de la saison des courses hippiques, courue dimanche, à l’hippodrome Ndiaw Macodou Diop.

L’hippodrome Ndiaw Macodou Diop a été très tôt envahi par les amateurs. La course du Groupe 3 était très attractive et âprement disputée. Avec 17 partants, 7 juments et 10 étalons, c’était une course épique. Baraka 2 s’est détaché pour mener le peloton. Le reste formait un bloc compact pour être à ses trousses. Après 1500 m, Khatim, favori avec deux victoires, s’est détalé.

Dans le dernier virage des 200 m, il sera rattrapé par Abdourahim pour une lutte acharnée vers l’arrivée. Plus rapide, Abdourahim a forcé la décision pour ravir la vedette à Khatim et le coiffer au poteau après 3’05. Pour sa première victoire dans ce Groupe 2, ce jeune mâle de 4 ans monté par Serigne Hady Seck, a empoché 700.000 FCFA, la moitié de la mise globale.

Vainqueur de la journée inaugurale, Lamtoro a remis ça dans la course réservée aux poulains de 2 ans en 1’34 sur une distance de 1.200 m.

Chez les poulains de 3 ans, dans une course époustouflante et indécise, Tawfekh a été déclaré vainqueur sur le fil devant Arafat, qui visait un 2ème succès de rang.

Le duel entre Ndèye Anta et Miss Yacine dans le Groupe 3 a es tourné à l’avantage de Miss Yacine, qui signe son 2eme succès de suite.

La course des cracks adultes du Groupe 1 a bouclé cette 3ème journée. Comme à l’accoutumée, leur course était encore éblouissante. Sous les ovations du public, Major est sorti victorieux avec un chrono de 3’05 sur les 2.200 m.

