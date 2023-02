La Fédération Sénégalaise de Basket-ball (FSBB) a tenu une assemblée générale d’informations samedi passé à l’arène nationale de Pikine. Réagissant sur les points commentés lors de cette rencontre entre l’instance et les clubs, Me Ndiaye a aussi parlé de sa candidature.

L’AG s’est tenue sous la supervision du Ministère des Sports, du CNOSS et de la FIBA AFRIQUE représentés respectivement par le Directeur des activités sportives, Mamadou Fall, du Secrétaire général du CNOSS, Seydina Oumar Diagne et de la Présidente de la Zone 2 FIBA Afrique, Madame Rokhaya Pouye dite Aya. L’assemblée a adopté à l’unanimité et par acclamations les rapports d’activités et financier du bureau fédéral de la saison 2020-2021.

Une occasion pour Me Babacar Ndiaye d’annoncer sa candidature pour briguer un 3e mandat. « A la sortie d’une assemblée générale aussi réussie et ce plébiscite là, je peux annoncer que je serais candidat. Je constate qu’il y’a toujours cette confiance entre les clubs et la fédération, donc je serais candidat à la prochaine assemblée générale élective. Mon mot d’ordre pour ma campagne est de travailler beaucoup et de parler peu. Je pense que c’est ce qui est important pour le développement du basket » a déclaré celui qui tient les rênes de la fédération depuis huit années maintenant au micro de Dakar24 Infos. Il s’est félicité de la représentation presque parfaite des clubs lors de l’AG qui selon lui est la tribune d’expression des clubs. Rappelons que l’AG élective est prévue le 6 mai prochain.

