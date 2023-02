Alors que Sadio Mané devrait faire son retour à la compétition le week-end prochain, son équipe du Bayern Munich s’est inclinée samedi contre le Borussia Mönchengladbach (2-3).

Peut-être que la grosse débauche d’énergie en Ligue es Champions face au Paris Saint-Germain mardi a finalement laissé de mauvaises séquelles. Mais décidemment, le Bayern Munich souffre quand il s’agit d’affronter le Borussia Mönchengladbach. Frustrés à l’Allianz Arena lors du match aller, les Bavarois ont cette fois-ci coulé au retour ce samedi à l’occasion de la 21e journée de Bundesliga.

Pas aidés par l’expulsion du défenseur international français Dayot Upamecano dès la 8e minute, les Bavarois ont concédé l’ouverture du score à la 13e sur un but de Lars Stindl. S’il a réussi à accrocher le nul à la pause, notamment grâce à un but d’Eric Maxim Choupo-Moting (35e), le Bayern Munich ne pourra pas éviter la chute et donc une deuxième défaite de la saison en Championnat.

Jonas Hofmann (55e) et Marcus Thuram (84e) aller permettre au Borussia Mönchengladbach de signer une victoire logique, malgré une réduction de l’écart de Mathys Tel dans les arrêts de jeu. Ainsi, pour le Bayern Munich, cette défaite pourrait lui faire perdre la première place au profit de l’Union Berlin, qui accueillera dimanche Schalke 04 et qui n’est autre que le prochain adversaire des bavarois. Mais le Bayern devrait compter sur Sadio Mané pour ce match, après trois mois d’absence du Sénégalais.

Wir verlieren knapp in Unterzahl in Gladbach. ♦ #BMGFCB | 3-2 ♦ pic.twitter.com/Rz1N0MfJVI — FC Bayern München (@FCBayern) February 18, 2023

