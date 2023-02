Le Sénégal est entré en lice ce vendredi dans le tournoi international d’Egypte dénommé la Coupe du Président. L’athlète de 23 ans Mouhamadou Mansour Lo a décroché la première médaille du Sénégal.

C’est la plus grande compétition après les Championnats d’Afrique et les Jeux africains. La Coupe du Président de la Fédération Internationale de Taekwondo pour la région Afrique regroupe 400 combattants. Les joutes ont démarré ce vendredi au Caire.

Le Sénégal s’est déplacé avec 3 représentants : Ababacar Sadikh Soumare (-80 KG), Yacine Diaw (-62 KG) et Mansour Lo (-68 KG). Ce dernier est le premier de la délégation à disputer ses combats aujourd’hui. Sur 5 duels prévus ce vendredi, il a remporté les 4 pour perdre en finale face au numéro 1 africain de cette catégorie, l’Ivoirien Aaron Francois Kobenan a appris wiwsport. Il remporte donc une médaille d’argent.

Ce tournoi prendra fin ce dimanche. La prochaine étape pour ces athlètes sera de participer à des stages en France et prendre part à beaucoup de compétitions en Europe pour gagner des points. Mansour Lo et Yacine Diaw font partie des 18 athlètes qui ont récemment reçu des bourses du CNOSS qui leur permettront de s’entraîner dans des centres de haut niveau jusqu’à juin 2024 en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

wiwsport.com