Premier adversaire du Sénégal en phase de groupe de la CAN des moins de 20 ans, le Nigeria a rendu public sa liste pour cette compétition. L’entraîneur des Flyings Eagles du Nigéria, Ladan Bosso, a retenu 21 joueurs dont trois évoluant en Europe.

La sélection nigériane a dévoilé sa liste des joueurs sélectionnés pour le compte de la Coupe d’Afrique des Nations U-20 qui se tiendra en Égypte du 19 février au 11 mars en 2023.

Pour le voyage au pays des Pharaons, l’entraîneur Ladan Bosso, a fait appel à un contingent de 21 joueurs. Dans cette liste, trois Flyings Eagles évoluent en Europe. Il s’agit d’Abel Ogwuche de FF Trelleborg (Suède), Ibrahim Beji Muhammad du Cartagena FC (Espagne) et Ahmed Abdullahi du KAA Gent (Belgique). Huit proviennent du championnat local, le Nigeria Premier Football League (NPFL), dont le trio de Nasarawa United composé de l’attaquant Ayuba Francis Abubakar, du milieu de terrain Onuche Ogbelu et du défenseur Benjamin Chiemela.

Septuple champion d’Afrique, le Nigeria, l’un des favoris pour le sacre suprême, est logé dans le groupe A aux côtés de l’Egypte, hôte du tournoi, le Sénégal et le Mozambique. Il lancera sa campagne contre les Lionceaux de Malick Daf ce dimanche à partir de 17h GMT.

Nigeria U20, Flying Eagles official 21-man squad for the 2023 AFCON U20 in Egypt starting this weekend.

The team is coached by Ladan Bosso.

Best wishes boys!!! pic.twitter.com/EucwOwnnWE

— Adepoju Tobi Samuel 🇳🇬 (@OgaNlaMedia) February 15, 2023