Pape Matar Sarr sera très attendu pour dynamiser le milieu de terrain de Tottenham face à l’AC Milan.

Souvent cantonné au banc des remplaçants ou en tribunes, Pape Matar Sarr a une très belle carte à jouer. Alors que Tottenham se rend à San Siro, mardi soir (20h00 GMT), pour défier l’AC Milan en huitièmes de finale aller de Ligue des Champions, le prodige sénégalais est titularisé par Antonio Conte, privé de joueurs comme Yves Bissouma, Rodrigo Bentancur et Pierre-Emile Højbjerg.

Ce ne sera sans doute pas la dernière chance pour l’ancien pensionnaire de Génération Foot et FC Metz. Mais c’est certainement une très grosse opportunité pour faire valoir son potentiel. Cette saison, Pape Matar n’a joué que cinq rencontres avec les Spurs (quatre en Premier League et une en FA Cup). Il va donc découvrir les soirées européennes et la prestigieuse Ligue des Champions.

Your Spurs team in the #UCL tonight 👊 pic.twitter.com/Hwt4aCNiyW — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 14, 2023

