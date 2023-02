Le Bayern Munich a battu le Paris Saint-Germain 1-0 mardi au Parc des Princes en 8e aller de Ligue des Champions. Une victoire qui placent les Bavarois en bonne position pour une qualification en quarts de finale.

Et dire qu’il pourra compter sur Sadio Mané pour le match retour dans trois semaines. Face à un Paris Saint-Germain qui n’a presque rien proposé dans un choc qui n’a absolument pas tenu toutes ses promesses, le Bayern Munich fait la moitié du chemin. Les Bavarois l’ont logiquement emporté 1 à 0 au Parc des Princes en match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions.

Le Bayern est bien rentré dans la rencontre en privant de ballons au PSG et en s’installant dans le camp adverse. Mais tout au long de la première période, les hommes de Julian Nagelsmann n’ont pas su concrétiser le peu d’occasions franches qu’ils ont obtenues. Derrière, la défense bavaroise se montrait très sereine, et Yann Sommer vivait un match très tranquille dans ses cages.

Au retour des vestiaires, le club allemand a poursuivi avec les mêmes intentions. Et il se fera récompenser par son insistance en début de seconde période. Sur un délicieux centre d’Alphonso Davies, Kingsley Coman, l’ex Parisien, est trouvé libre de tour marquage pour ouvrir le score (53e). Le Bayern Munich obtiendra d’autres opportunités pour doubler la mise, sans réussite.

Et contre une équipe comme le Paris Saint-Germain, quand on arrive pas à se mettre à l’abri, on peut le payer cash. Entrée en début de seconde mi-temps, Kylian Mbappé a apporté du tonus a donné un bien meilleur visage au jeu parisien. Le vice-champion du monde parviendra même égaliser (82e), avant de se voir refuser le but pour une position de hors-jeu du passeur Nuno Mendes.

La fin du match aura été très longue pour le Bayern Munich. Poussé par son public, Paris accélérait et voulait à tout prix arrache le nul. Mais Yann Sommer qui, pendant longtemps dans le match, n’a eu rien à mettre sous la dent, est resté très vigilant et a stoppé des tirs de Leo Messi ou encore de Vitinha. Au final, malgré un carton rouge de Pavard, ce sont les Bavarois qui prendront l’avantage avant le match retour à l’Allianz Arena.

wiwsport.com