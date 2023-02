Auteur d’un très bon championnat d’Afrique des Nations avec le Sénégal, le désormais ancien joueur de Génération Foot, Lamine Camara s’est exprimé sur son arrivée à Metz, pensionnaire de la Ligue 2 en France.

Âgé seulement de 19 ans, Lamine Camara principal artisan du sacre des Lions Locaux au championnat d’Afrique des nations s’est officiellement engagé avec le Metz, grâce au partenariat qui lie Génération Foot et le club français depuis 2000. Le talentueux milieu de terrain qui a signé un contrat de 3 ans et demi avec les grenats, a montré toute sa fierté de rejoindre la Moselle.

“Après plusieurs années de travail et de sacrifices, je suis fier de vous annoncer la signature de mon contrat professionnel à Ligue 2 France pour 3 ans et demi. Je tiens à remercier ma famille, précisément mon père et ma mère, Diouloulou Le président Mady Touré”, écrit sur twiter le néo-messin, présentement en Tunisie avec la sélection sénégalaise des moins de 20 ans pour les besoins de la Coupe d’Afrique des nations de cette catégorie. L’élégant milieu de terrain va rejoindre son nouveau club à l’issue de sa campagne avec l’équipe de Malick Daf qui sera en quête de son premier trophée continental en CAN des U20.

Après plusieurs années de travail et de sacrifices, je suis fier de vous annoncer la signature mon contrat professionnel à @FCMetz Ligue 2 France Pour 3 ans et demi.

Je tiens à remercier ma famille Précisément Mon père et ma mère, Diouloulou Le président @ToureMady2.#Diouloulou pic.twitter.com/aSL6iZaMcL — Lamine Camara 05 (@LamineCamaraGf) February 13, 2023

wiwsport.com