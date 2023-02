Au terme d’un match spectaculaire, Leicester City a complètement renversé Tottenham samedi à l’occasion de la 23e journée de Premier League (4-1). Les Foxes, qui enchaînent une nouvelle victoire, ont enclenché ce succès sous la houlette de Nampalys Mendy.

Quel hold-up de Leicester City ! Brillante tout au long d’un match fou, la formation de Brendan Rodgers s’est offerte d’une performance de prestigieuse en Championnat en survolant Tottenham, ce samedi après-midi, dans le cadre de la 23e journée de Premier League. Pourtant très tôt menés dans cette rencontre, les Foxes se sont révoltés avant de tout retourner avant la fin de la première période.

Rodrigo Bentacur a ouvert le score pour Tottenham (0-1, 14e). Mais ce n’était que partie remise. Un peu moins d’une dizaine de minute plus tard, les pensionnaires du King Power Stadium revenait à la marque grâce à… Nampalys Mendy. Et de quelle manière ! Sur corner, Bentacur dégage de la tête vers l’international sénégalais. Complètement esseulé, Mendy fusille Ben Forster qui ne fait que constater les dégâts d’une frappe surpuissante (1-1, 23e).

#PremierLeague 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 – Le but EXCEPTIONNEL de Nampalys Mendy 🇸🇳 ! 🤯 👉 Le Sénégalais de Leicester inscrit son premier but en Premier League sur une frappe magnifique ! 💥 #LEITOT pic.twitter.com/mmz19hyRlU — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) February 11, 2023

Un but pour la résurrection et la confiance pour l’ancien joueur de l’OGC Nice, qui a vécu des derniers mois très compliqués à Leicester et qui marque pour cette occasion son premier but avec les Foxes, le second dans sa carrière. Pour la suite de cette rencontre, Papy Mendy et les siens feront couler Tottenham. James Maddison donne l’avantage à Leicester (2-1, 25e), avant que Kelechi Iheanacho n’inscrive le 3-1 peu avant la pause (45e+4).

Complètement hors, les Spurs, malgré l’entrée en jeu de Pape Matar Sarr (65e), ne parviendra jamais à réagir. Les Foxes ont très bien débuté la seconde période et se sont bénéficiés de plusieurs occasions pour survoler la marque. Et si Harvey Barnes s’est vu refuser un but dans un premier temps, c’est lui qui inscrira le 4-1 (81e) pour siffler la fin d’une victoire exceptionnelle de son équipe qui reste à la 13e place, tout comme Tottenham l’est à la 5e position.

wiwsport.com