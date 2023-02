Kalidou Koulibaly ne figure pas sur la feuille de match pour le déplacement de Chelsea à West Ham ce samedi (12h30 GMT).

Kalidou Koulibaly vit sans doute la période la plus compliquée de sa carrière. Le défenseur sénégalais est en difficulté depuis plusieurs semaines, au point de perdre sa place de titulaire à Chelsea. Il ne sera pas du rendez-vous à West Ham samedi en début d’après-midi à l’occasion de la 23e journée de Premier League.

L’ancien joueur du Napoli n’a plus été titulaire en Championnat depuis le 12 janvier face à Fulham, lors d’un match dans lequel il avait marqué l’unique but d’une défaite 2-1 des siens. Au London Stadium, on s’attendait au pire des cas à le voir sur le banc, mais il est finalement absent de la feuille de match de Graham Potter.

