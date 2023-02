L’entraîneur du FC Séville se montre plutôt satisfait des premiers pas de sa nouvelle recrue sénégalais.

Après une première partie de saison cauchemardesque, le FC Séville semble aller beaucoup mieux depuis quelques semaines. S’il n’a rien pu faire contre le FC Barcelone le week-end dernier, avec une défaite 3 à 0 au Camp Nou, le club andalou s’est repris ce samedi 11 février en dominant Mallorca 2 à 0 au Stade Ramón Sánchez Pizjuán. Et cette victoire a été acquise en grande partie grâce aux nouvelles recrues.

Si Bryan Gil, prêté par Tottenham, a marqué le deuxième but, les Sévillans ont ouvert le score sur une réalisation de Youssef En-Nesyri. Et l’attaquant marocain peut remercier Pape Gueye qui lui a délivré une magnifique passe décisive et qui a brillé lors de cette rencontre, au point d’interpeller. En conférence de presse d’après-match, c’est l’entraîneur Jorge Sampaoli qui a été interrogé sur l’apport du Sénégalais prêté par Marseille, où les deux hommes ont déjà travailler ensemble la saison dernière.

« Pape a des caractéristiques d’un milieu de terrain récupérateur et de construction, mais quand je l’ai eu à l’Olympique de Marseille et l’ai vu s’entraîner, j’ai trouvé en lui un milieu de terrain capable de casser les lignes. Son volume de jeu génère des situations très difficiles à contrer. Dès lors, je pense qu’après avoir été ensemble pendant un an et demi, je le connais très bien et je connais les postes où il peut m’aider, moi et l’équipe. Il a très bien joué aujourd’hui », a déclaré le très chaleureux technicien argentin.

wiwsport.com