Au milieu de sa première saison en carrière professionnelle, le défenseur sénégalais de Cádiz CF, Mamadou Mbaye, se livre.

Dans cet entretien avec LaLiga et quelques médias africains, dont Wiwsport, le joueur de 24 ans évoque entre autres son passage de l’équipe B en équipe première du club andalou, son intégration dans le football espagnol, ses débuts en LaLiga et bien évidemment ses chances de devenir international sénégalais avec les Lions.

En tant que défenseur, que pensez-vous des sélections africaines, particulièrement le Maroc, pendant la Coupe du Monde ?

J’étais très content pour le Maroc. C’est une très bonne équipe qui travaille très bien. Je pense que c’est la première nation africaine à se qualifier pour les demi-finales d’une Coupe du Monde, c’est quelque chose que nous devons valoriser. Offensivement comme défensivement, c’est une superbe équipe, j’ai suivi tous leurs matchs. C’est une équipe spectaculaire.

Comment voyiez-vous LaLiga avant que vous n’arriviez en Espagne ?

J’ai toujours rêvé de jouer ici, en LaLiga. C’est l’un des plus grands Championnats au monde. Je suis très content de jouer ici. Tout le monde sait que LaLiga est un Championnat très difficile, tu as besoin d’être bon tactiquement pour jouer ici. Maintenant, j’espère jouer plus de matchs pour gagner en expérience car c’est important.

À votre avis, quand un footballeur africain pourra devenir le meilleur joueur du monde ?

En tant que défenseur, j’ai beaucoup travaillé depuis que je suis ici, à Cádiz, depuis cinq ans. Je suis très content. Mais je pense qu’un joueur soit africain ou non, cela n’a pas d’importance. N’importe qui peut devenir le meilleur footballeur au monde. Pour cela, il faut beaucoup de sacrifices et de travail. Nous Africains sommes habitués à travailler dur, nous devons continuer comme ça, et j’espère qu’un joueur africain deviendra le meilleur au monde. Pourquoi pas ? Il faut continuer à travailler dur pour y arriver.

Vous avez été titulaire contre une équipe comme le Barça, le FC Séville, l’Atlético Madrid et le Real Betis… Cela démontre que l’entraîneur a confiance en vous, n’est-ce pas ?

Je suis là pour apprendre parce que j’ai beaucoup à apprendre encore, d’autant que je viens de l’équipe réserve. Le club m’a donné cette opportunité de jouer en équipe première, je ne peux que les remercier. Comme le dit toujours l’entraineur, je suis là pour travailler et pour continuer à mériter sa confiance. J’ai joué très peu de matchs, j’espère pouvoir en jouer beaucoup plus. En tout cas, j’ai confiance en l’équipe et en l’entraîneur, et c’est réciproque.

Qu’est-ce qui vous a le plus surpris depuis votre arrivée dans le Championnat espagnol ?

J’ai joué en équipe B pendant trois ans. C’est ma première année en équipe première. J’ai beaucoup travaillé et le club m’a donné cette opportunité. Ce n’était pas facile mais je suis très content. Je continue de travailler pour essayer d’aller plus loin possible, mais je suis très fier d’être à Cádiz.

Votre début en LaLiga a été contre le Barça de Robert Lewandowski…

Le Barça est un immense club qui a de joueurs de très haut niveau. C’est très difficile de défendre contre Lewandowski, parce que c’est un attaquant qui dézone. Il ne s’arrête jamais. Je défendais contre Memphis Depay en première mi-temps et c’était plus facile face à lui, contrairement contre Lewandowski (en seconde mi-temps).

Qu’est-ce qui a été le plus difficile pour vous depuis votre arrivée à Cadiz ?

La langue n’a pas été un problème pour moi. Je n’ai pas suivi de cours, j’ai essayé de fréquenter mes camarades d’équipes pour apprendre l’espagnol. Je fais des progrès. Donc le plus difficile a été de passer de l’équipe B en équipe première. C’était très dur, je n’étais pas sûr de pouvoir monter. C’est une grande satisfaction.

Vous qui venez de Saint-Louis, que représentent pour vous certaines légendes du football sénégalais ?

Le football sénégalais a toujours produit de très grands joueurs, notamment des footballeurs nés à Saint-Louis. J’essayais d’apprendre de ces joueurs quand j’étais petit pour arriver à leur niveau. Ils m’ont servi de modèles et m’ont motivé.

Quelle est votre relation avec les autres joueurs africains qui évoluent à Cadiz ?

Je suis le plus ancien ici mais je les considère tous comme des frères, peu importe qu’ils soient Africains ou non. J’ai de très bons rapports avec tout le monde. J’essaie d’aider ces joueurs africains qui viennent ici et qui ne parlent pas la langue. C’est important pour leur intégration.

Au regard de vos performances à Cádiz, pensez-vous pouvoir intégrer bientôt l’Equipe Nationale du Sénégal ?

Je travaille pour arriver à ce niveau. L’Equipe Nationale a énormément de joueurs de grandes qualités, je ne suis pas pressé. Je m’entraîne et continue de travailler, et si l’opportunité se présente, je serais bien évidemment content. Pour le moment, je patiente en poursuivant le travail, comme toujours. On verra si j’aurais cette chance. La vérité, c’est que je rêve de jouer avec ma sélection, mais je suis ici en train de travailler avec beaucoup de patience.

wiwsport.com