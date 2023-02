Le 4 février, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a remporté un autre triomphe en soulevant les champions d’Afrique des nations après avoir battu l’Algérie lors d’une séance de tirs au but.

Les « Lions de la Teranga » représentent bien le Sénégal

Connu pour sa Teranga, qui signifie hospitalité, et loué pour son dynamisme culturel, ses scènes sportives, artistiques et culturelles dynamiques sont l’endroit où le Sénégal fait de plus en plus sentir sa présence en Afrique et dans le monde. Et à l’avant-garde de ces succès se trouvent la fierté nationale et la culture. Sur le plan sportif, l’une des réussites du football est l’entraîneur de l’équipe masculine, Aliou Cissé. L’ancien milieu de terrain a eu une carrière célèbre pendant 15 ans pour les ligues internationales. Il a représenté son pays à 35 reprises. En 2002, il était l’un des deux joueurs à avoir raté un penalty lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations contre le Cameroun. Cette défaite servira de point de contrôle important dans son parcours professionnel. Cissé a assuré que le revers ne le définissait pas, se souvenant de son « affaire inachevée » avec l’équipe nationale et revenant poursuivre sa quête de domination continentale en tant qu’entraîneur-chef.

Une transition en douceur vers le coaching a suivi. Une opportunité avec les équipes de jeunes du Sénégal a précédé sa nomination en tant que manager de l’équipe nationale en 2015. Une stratégie importante est que le Sénégal a une fière histoire de nomination d’entraîneurs locaux, une rareté pour les grandes équipes africaines à l’époque. Et Cissé prouverait à quel point il peut être précieux lorsqu’un entraîneur comprend le rythme culturel de l’équipe et du pays. La décision de soutenir Cissé est la preuve du meilleur côté du Sénégal, un pays qui valorise la communauté plutôt que les gains à court terme. La décision de la fédération de donner à Cissé une autre chance de remporter la CAN reflète la valeur de Teranga. Il est normal que l’équipe nationale sénégalaise soit surnommée les Lions de la Teranga. Les joueurs de l’équipe ont contribué à créer une marque plus globale et tournée vers l’extérieur. L’une des superstars de l’équipe, Sadio Mané, a souvent dit qu’il échangerait tous ses honneurs au niveau des clubs contre une victoire en Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal. Et ce n’est pas seulement sur le terrain que cette équipe trace un nouveau parcours. C’était l’aboutissement du sacrifice, de la vision et de l’admiration de toute l’équipe pour son pays. Mais ce n’était pas la seule victoire de l’équipe. Il y a de nombreuses pièces mobiles dans les coulisses qui ont facilité cet événement capital.

Le Sénégal investit davantage dans le sport

Le ministère des Sports du Sénégal, qui a donné à sa fédération de football l’autonomie de prendre des décisions indépendantes, a agi comme un facilitateur essentiel sur le chemin de la grandeur. Le ministère s’est concentré sur d’importants travaux à long terme, tels que la construction et la rénovation de stades, tandis que la fédération sénégalaise a continué à soutenir son entraîneur. L’équipe nationale sénégalaise de football et le gouvernement sont susceptibles de bénéficier mutuellement de leur coopération à long terme. Un tel exemple est le développement du tourisme régional. La meilleure façon pour le gouvernement d’attirer des touristes de tout le continent africain dans son nouveau stade de football international est de présenter les nouveaux champions africains. Grâce au soutien qu’ils reçoivent de la Fédération sénégalaise de football, ils ont la meilleure équipe de football africain à domicile. Les progrès du Sénégal en tant que nation ne se sont pas limités au terrain de football. La campagne de rénovation des stades du pays précède les Jeux olympiques de la jeunesse d’été de 2026 à Dakar.

Cela générera des opportunités touristiques pour le pays, qui avance sur plusieurs fronts. Avec une économie en croissance à des taux de croissance positifs par an couplée à des efforts pour se positionner comme une capitale culturelle et créative, la marque Sénégal se dirige vers une trajectoire positive pour capitaliser sur ces gains positifs. Le pays est en passe de devenir un leader pour l’Afrique de l’Ouest et même l’Afrique continentale en termes de croissance économique. Et le secteur culturel et créatif, grâce à l’écosystème sportif, peut générer une croissance supplémentaire. Les projets d’infrastructures liés à la rénovation et à la construction de stades sportifs, tels que le stade olympique de Diamniadio et la Dakar Arena, sont des rampes de lancement pour stimuler l’activité économique. L’investissement dans les stades sportifs et les structures de développement mettra en valeur l’investissement du Sénégal dans des infrastructures de pointe. La ville futuriste de 2 milliards de dollars de Diamniadio Lake City, influencée par la culture et le paysage indigènes du Sénégal, devrait comporter des installations de divertissement, un parc industriel et des ministères d’État. Ces gains positifs feront du pays une destination attrayante, moteur du tourisme intra-africain, qui devrait stimuler la croissance économique.

En 2022, lorsque le président Macky Sall a pris la présidence de l’Union africaine (UA), il a expliqué comment Léopold Sédar Senghor, l’ancien président du Sénégal, avait une idéologie et une vision panafricaines fortes. L’esprit de la Teranga est nécessaire pour conduire le continent vers une Afrique régionalement et économiquement connectée, et le Sénégal est bien placé pour prendre les rênes. Et les victoires des Lions de la Teranga ne sont pas seulement considérées comme des victoires pour le Sénégal mais pour tout le continent africain. Et peut-être qu’une victoire en Coupe du monde n’est peut-être pas trop loin derrière.

