La défenseure haïtienne croit en la qualification des Grenadières au prochain Mondial Féminin, ce qui devra d’abord passer par une victoire face au Sénégal.

Les barrages intercontinentaux pour l’accession à la prochaine Coupe du Monde Féminine démarrent dans un peu plus d’une semaine en Nouvelle-Zélande (18-23 février). Lors de ce rendez-vous, deux nations au rêve identique vont s’affronter lors du premier tour : Sénégal et Haïti. Les deux pays n’ont jamais encore participer à une phase finale d’un Mondial, et ambitionnent donc d’y parvenir cette année. En tout, du côté des Grenadières, la défenseure Jennyfer Limage estime qu’elle et ses coéquipières ont les capacités pour se qualifier.

« Ce serait une énorme opportunité. Ce groupe de filles est ensemble depuis que nous avons environ 15 ans, et nous avons donc construit une équipe solide, mentalement et physiquement. Oui, nous avons fait des erreurs, et Haïti n’est pas le pays le plus développé, mais nous allons tout donner pour atteindre la Coupe du Monde, car si nous y parvenons, notre nation sera si fière de nous . On ne sait pas encore trop comment, mais on va tout faire pour se qualifier », assure la joueuse de Grenoble Foot 38 dans un entretien avec FIFA.com.

En termes de qualités individuelles et collectives, Limage, 25 ans, estime que la formation Nicolas Delépine est bien outillée pour atteindre ses objectifs. « Nos joueurs sont fortes techniquement et physiquement. On a pas mal de joueuses capables de combler des lacunes ailleurs, comme Melchie Dumornay, Nerilia Mondesir ou Roselord Borgella », a-t-elle poursuivi, ajoutant qu’une joueuse comme Melchie Dumornay, pensionnaire du Stade de Reims mais recrutée par l’Olympique Lyonnais cet hiver, pourrait sortir du lot.

« Il n’y a pas vraiment une étoile, pour ainsi dire. Tout le monde est bon. Eh bien, pour être honnête, Melchie [Dumornay] est la star [rires]. Vous ne pouvez comparer Melchie à aucune autre joueuse, elle est spéciale. Elle est très forte techniquement mais c’est aussi une joueuse physique. Très puissant avec ballon aux pieds. Elle nous complique la tâche à l’entraînement [en tant que défenseurs]. C’est aussi une fille très intelligente. Elle veut tout gagner », souligne Limage. Les Lionnes du Sénégal sont donc averties.

wiwsport.com