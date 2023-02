Pape Mamadou Sy

L’un des choix forts du sélectionneur Pape Thiaw qui lui a préféré au champion d’Afrique en titre, Alioune Badara Faty, Pape Sy n’a pas déçu. Mieux, Il a régalé dans ce Chan avec des arrêts venus d’ailleurs. Le longiligne gardien de but des Lions locaux a été époustouflant dans ses buts. Maître dans les airs grâce à sa rallonge et sa belle détente, le portier originaire de la région de Louga a éclaboussé de son talent cette compétition. Ce qui lui a valu le trophée du meilleur gardien de cette 7ème édition.

Les latéraux Mamadou Sane – Cheikh Tidiane Sidibé

Possédant une vitesse fulgurante et beaucoup d’habileté, Sane est aussi un rock défensivement. Le latéral droit de Guédiawaye Fc a tout simplement réussi une brillante performance dans ce Chan de par sa combativité sur les duels aériens et ses retours défensifs. Notamment dans le jeu, le joueur a été très précieux. Il est auteur d’une passe décisive sur le but de Pape Diallo en demi-finale. Immense prestation. Titulaire indiscutable sur son couloir, Cheikh Tidiane Sidibé s’est montré à la hauteur de cette réputation au cours de cette compétition. Très offensif et costaud derrière, Cheikh a impressionné par son intelligence de jeu.

Ousmane Diouf – Cheikhou Oumar Ndiaye

Symbole de la solidité défensive chez les Lions, le duo central de l’équipe nationale locale, composé de Ousmane Diouf et Cheikhou Oumar Ndiaye a été impérial dans ce Chan. Si l’équipe n’a concédé qu’un seul but durant les 6 matches, les deux axes centraux en sont pour grand-chose. Rugueux et prompts dans leurs interventions les deux joueurs forment une paire très complémentaire. Recruté par Al Hilal Sc, un club soudanais durant le Chan, Ousmane Diouf affiche un pourcentage de 70 % de duels remportés par matchs. Il a été aidé dans cette tâche par le capitaine de l’équipe, Cheikhou Oumar Ndiaye. Le défenseur central de Génération Foot a sauvé les meubles à plusieurs reprises, notamment lors des temps forts de l’équipe adverse. Sa belle lecture de jeu et ses belles relances ont été déterminantes sur le parcours des Lions locaux.

Ousmane Marouf Kane – Moussa Ndiaye

Il a gagné un grand nombre d’admirateurs grâce à ses courses, pressings et son travail extraordinaire dans l’entrejeu des Lions locaux. Son petit gabarit ne lui a pas empêché de tenir tête aux milieux de terrain des différentes équipes qui ont eu à croiser le Sénégal. Dans le jeu, Kane tacle et bloque les attaques adverses. Il a été précieux dans le dispositif de Pape Thiaw. De son côté, le milieu du Jaraaf de Dakar a apporté un vent de fraîcheur. Auteur d’un but dans ce tournoi, Moussa Ndiaye a lui seul créé trois penalties précieux pour le Sénégal. Sa prestation en finale contre l’Algerie a confirmé tout le bien qu’on pensait de lui.

Mamadou Lamine Camara

Il a régalé tout au long de la compétition. Produit de génération football, le milieu de terrain, réputé pour ses passes et ses dribbles, a imprimé sa marque, devenant sans conteste l’un des grands artisans du premier sacre de l’équipe nationale locale. Auteur d’un but, le natif de Diouloulou en Ziguinchor, a joué haut la main le rôle du dépositaire du jeu des Lions locaux. Malgré son très jeune âge, Camara détient une riche palette technique et des feintes qui laissent dans le vent ses adversaires. A coup sûr le meilleur joueur sénégalais du tournoi, Lamine est désormais considéré comme un espoir de premier plan au Sénégal.

Pape Amadou Diallo et Mbalick Mbaye

Âgé seulement de 18 ans, le jeune espoir sénégalais trône en tête du classement des buteurs sénégalais dans cette campagne. Avec deux buts inscrits, le pensionnaire de Génération Foot, s’est imposé comme un membre clé de l’équipe locale. Grâce à ses percussions, sa pointe de vitesse et sa superbe capacité de un contre un, l’attaquant a offert aux supporters sénégalais un aperçu de son talent. Bien qu’il peine souvent à bien finir ses occasions, on croit fermement qu’il peut devenir une star du futur. A l’instar de son coéquipier de club, Malick Mbaye a aussi sublimé. L’ailier avec ses capacités incontestables sait donner du fil à retordre aux défenseurs adverses. D’ailleurs plusieurs clubs ont été liés à lui depuis ses performances avec l’équipe nationale.