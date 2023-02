Longtemps sans solution au Bramall Lane, Sheffield United s’est finalement imposé contre Wrexham en FA Cup ce mardi (3-1). Les Blades défieront Tottenham en 8es de finale.

Sheffield United disputera bien les huitièmes de finale de la FA Cup. Forcés à un « replay » après avoir fait match nul à l’aller (2-2), les hommes de Paul Heckingbottom ont longtemps été mis en difficulté au retour mais soir, mais ont finalement réussi à s’en sortir in extremis face à Wrexham, pensionnaire de League Two (D4 d’Angleterre), à l’occasion du quatrième tour de FA Cup.

Tenu en échec après la pause, Iliman Ndiaye et ses partenaires ont pris l’avantage en début de seconde période grâce à Anel Ahmedhodžić (1-1, 50e). Mais un penalty concédé par ce dernier a pris Paul Mullin d’égaliser (1-1, 59e). Sur un nouveau penalty, le numéro 10 de Wrexham avait l’occasion de permettre à son équipe de prendre l’avantage, mais il a, cette fois-ci buté sur Adam Davies (72e).

Sauvé donc par son gardien de but, Sheffield United a évité les prolongations et forcé son avenir dans cette FA Cup en toute fin de rencontre. Le capitaine Billy Sharp marquait le 2-1 à 90e+4 puis Sander Berge a scellé la victoire (3-1, 90e+6). Ainsi, Iliman Ndiaye et ses partenaires filent en huitièmes de finale où ils croiseront le fer avec Tottenham de Pape Matar Sarr, le 1er mars, au Bramall Lane.

wiwsport.com