Lors de la 1ère journée du Championnat national masculin de rugby, disputée dimanche, l’ASFA, Requins et S’en Fout le Score sont respectivement venus à bout de Panthères de Yoff, Dragons et Jambars.

Elles sont bien parties pour jouer les premiers rôles dans le championnat national de rugby à XV cette saison. Au terme de la première journée, émerge d’ores et déjà une configuration des équipes dominantes. Le finaliste malheureux de la saison écoulée, ASFA et le demi-finaliste, S’en Fout Le Score, ont décroché une victoire d’entrée. Trois matchs étaient au programme. Le tenant du titre, Kirène RC était exempt pour cette journée inaugurale.

En lever de rideau, S’en Fout Le score s’est offert le scalp de Dra- gons (22-2). Demi-finalistes la saison passée, les S’en Foutistes ont bien démarré leur campagne de cette saison. Les joueurs de S’en Fout se sont offerts un essai, une transformation et une pénalité du- rant le match.

Pour sa part, Requins a marché sur Panthères de Yoff (62-2). Un score soviétique révélateur de la bonne forme de Requins cette saison pour le rugby à XV. Les Requins ont réalisé huit essais et sept transformations. Ainsi, ils n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires qui se sont contentés d’une seule pénalité.

Pour l’apothéose de la journée, I’ASFA a surclassé Jambars (40-14). Finaliste de l’exercice précédent et intraitable en rugby à VII, les Militaires ont encore commencé à dé- rouler le rouleau compresseur dès l’entame de cette saison de rugby à XV. Impitoyables, ils ont planté cinq essais, quatre transformations et une pénalité. Au moment où leurs opposants ont pu un seul essai, une transformation et trois pénalités.

