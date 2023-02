A moins d’une semaine de son combat contre Tapha Tine, Bombardier est revenu sur cette affiche au goût de revanche contre le géant du Baol. L’ancien roi des arènes s’est dit prêt en à découdre contre son adversaire le 12 février prochain.

Dans un entretien accordé à Ngagne Diagne sur Itv, Bombardier a commencé par évoquer les raisons de ce combat revanche contre Tapha Tine. « J’ai lutté avec tous les ténors de l’arène. Tous sans exception. Donc c’était normal que j’affronte un nouvelle fois un ancien adversaire. Puis ce qui a facilité le combat c’est la venue d’Eric Favre (promoteur du combat) qui nous a proposé un bon cachet et on a accepté ».

Si sa dynamique et celle de son adversaire Tapha Tine sont opposées (défaite contre Eumeu Séne lors de son dernier combat), le B52 de Mbour ne compte pas pour autant faciliter la tâche à son bourreau d’il y’a plus de dix ans malgré son âge avancé. « J’ai une carrière très aboutie et je peux dire que j’ai tout obtenue dans l’arène. Je veux être un exemple pour la jeune génération et leur montré que l’âge n’est qu’un chiffre. J’ai pris ce combat pour battre Tapha Tine et montrer à tout le monde que l’âge ne compte pas et que j’ai encore mon temps à faire dans l’arène avant de prendre ma retraite. Pour le combat de dimanche, il y’aura de la bagarre comme lors de notre premier combat, mais je veux que cela se termine par la lutte pure » a déclaré Bombardier.

Le tombeur de Balla Gaye 2 de noter que contrairement à son premier combat contre Tapha Tine lors duquel il avait souffert le martyr, cette fois ci il s’est préparé en boxe. « Dans ce combat en 2012, c’était un duel rapproché avec des Uppercuts et des crochets courts de mon adversaire. C’était une stratégie de sa part mais pour cette fois je me suis préparé avec mon staff pour aborder le combat de la meilleure des manières. Ce qui est sûr c’est que je ne reculerai pas » . Pour finir, Serigne Dia de son vrai nom a confié qu’après ce combat, il voudrait affronter deux jeunes lutteurs avant de mettre un terme à sa carrière. « Oui je veux affronter deux jeunes lutteurs avant de raccrocher. L’un c’est Sa Thiès parce que j’ai une dent contre lui. Je veux vraiment l’affronter avant de prendre ma retraite . Je vous dirai le nom de l’autre lutteur après avoir croiser Sa Thiés… »

Wiwsport.com