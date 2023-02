En marge de la 6e fenêtre des Eliminatoires de la Coupe du monde prévue à Alexandrie du 24 au 26 février 2023, le sélectionneur des Lions a sorti ce dimanche une liste de 23 joueurs présélectionnés pour ce tournoi.

Dans la continuité de la dernière fenêtre FIBA (Monastir), Ngagne Dessagana Diop a présélectionné quinze joueurs qui ont participé à cette compétition en Tunisie. C’est le cas notamment d’El Hadji Brancou Sadio, Jean-Jacques Boissy, Cheikh Bamba Diallo, Babacar Sané, Khlalifa Diop ou encore Youssou Ndoye. Par ailleurs, bien que présents dans cette première liste, Gorgui Sy Dieng (contraint par ses obligations avec la NBA) et Ibrahima Fall Faye qui est blessé ne seront pas de la partie en Egypte.

En parallèle, des joueurs locaux ont aussi été inclus dans la pré-liste du sélectionneur. Ils sont au nombre de 6 : Cheikh Bamba Diallo (JA), Mouhamed Doumbya (Ville Dakar), Jean-Jacques Boissy (AS Douanes), Bara Ndiaye (AS Douanes), Alkaly Mamadou Ndour (AS Douanes) et Babacar Diallo (JA).

A noter que Pierria Henry est aussi dans la pré-liste. Le joueur qui purge une suspension temporaire avec Baskonia est en course avec Clevin Hannah et Lamine Sambe pour la seule place de naturalisé autorisée par la FIBA.

Liste des Présélectionnés

Clevin Hannah

Bancou Badio

Mouhamed Alga Ndiaye

Lamine Sambe

Alkaly Ndour

Jean Jacques Boissy

Henry Pieirria

Cheikh Bamba Diallo

Babacar Diallo

Boubacar Touré

Bara Ndiaye

Amar Sylla

Khalifa Diop

Biram Faye

Gorgui Sy Dieng

Youssoupha Ndoye

Mbaye Ndiaye

Mamadou Faye

Pape Moustapha Diop

Pape Malick Dime

Mouhamaed Doumbya

Ibrahima Fall Faye

Babacar Sané

Wiwsport.com