La 7e édition du Championnat d’Afrique des Nations Algérie , CHAN 2023 s’est bouclée en apothéose ce samedi avec la victoire du Sénégal au stade Nelson Mandela de Baraki (Alger). Les Lions du Sénégal ont ainsi inscrit leur noms au palmarès de cette compétition qui a vu le jour en 2009.

Après plus de dix ans d’absence dans la compétition, le Sénégal est revenu en force dans cette édition du CHAN 2023 en soulevant le trophée aux tirs au but devant le pays organisateur, l’Algérie. Une victoire historique qui fait entrer le Sénégal dans le cercle restreint des vainqueurs de la compétition.

Lors des 4 premières éditions, c’est la RD Congo qui a affirme sa domination en CHAN avec notamment deux titres décrochés en 2009 et en 20216 respectivement devant le Ghana et le Mali. Entre ses deux sacres congolaises, la Tunisie (2011) et la Lybie (2014) se sont offert le trophée avant qu’on assiste à l’hégémonie du Maroc (non représenté en 2023) qui a remporté deux titres de CHAN consécutifs en 2018 et en 2020. Cette année ci, le Sénégal remporte le trophée pour la première fois de son histoire et devient le 5e pays à gagner un titre dans cette Coupe d’Afrique des Nations dédiée aux joueurs locaux.

Palmarès du CHAN

2009 : RD Congo

2011 : Tunisie

2014 : Libye

2016 : RD Congo

2018 : Maroc

2020 : Maroc

2022 : Sénégal

