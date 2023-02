Arrivé l’été dernier en provenance d’Amiens, Aliou Badji attendait encore d’inscrire son premier but avec Bordeaux en Ligue 2. L’attaquant sénégalais de 24 ans y est finalement parvenu samedi lors de la victoire 2-0 des Girondins contre le Pau FC.

Aliou, ce but est-il un soulagement ?

Ça me fait du bien car je l’attendais depuis très longtemps. J’ai été récompensé de mon travail. Ça fait plaisir. Je repensais un peu à mon action de la tête (en première période). Il y a aussi l’autre action (en seconde) où j’aurais dû contrôler pour finir tranquillement, car j’étais serré. Mais j’étais pressé de marquer.

Étiez-vous stressé avant le match ?

Non, pas du tout (sourire). J’ai l’habitude de jouer. Je suis dans un nouvel environnement, c’est à moi de patienter. Comme je l’ai déjà dit, on a un bon attaquant qui marque des buts (Josuha Maja, NDLR), je ne peux pas me plaindre.

Vos coéquipiers ont bruyamment fêté votre but dans le vestiaire. Ils attendaient ça eux aussi ?

Il y a un bon groupe, de bons gars. T’as vu, il me chambre un peu là (Malcom Bokélé derrière, NDLR) ! Quand j’ai marqué, ils ont tous couru vers moi, comme s’ils avaient marqué. J’ai ressenti beaucoup d’émotions. Je remercie Dilane (Bakwa), il a insisté, il m’a donné un cadeau. C’est rare de voir des joueurs comme ça. Ça montre qu’il est gentil, qu’il a des qualités sur le terrain et en dehors.

Quelles étaient les consignes du coach ?

Je suis un joueur qui dois prendre la profondeur. Le coach n’arrête pas de me le répéter, de travailler avec moi. Je dois faire mal aux défenses adverses. Ça fait du bien de prendre les trois points. On n’a rien lâché, on va continuer à faire le maximum.

wiwsport.com avec Sud France