Son transfert à Lorient effectué, Bamba Dieng qui n’a pas du tout était bavard lors de ses moments difficiles, a enfin parlé. Dans une interview avec Ouest-France, l’attaquant de 22 ans a soldé ses comptes avec son ancien club. Parmi les précisions apportées par l’ancien joueur de Diambars, celle sur son fameux « problème » au genou.

A deux reprises, ce sujet est venu sur la table du mercato. Il était temps pour Bamba Dieng de mettre les choses au clair sur cette information qui serait à l’origine de son transfert raté à Nice et qui aurait aussi pu lui coûter une place à Lorient. « Avant, j’avais mal au genou, mais ça ne m’empêchait pas de jouer. C’est une ancienne douleur qui date de 2020. Cela ne s’était pas bien soigné. Aujourd’hui, c’est derrière moi et je n’ai plus mal » a fait savoir Bamba Dieng rapporte Jeunes-Footeux.

Rappelons que c’est en août 2020 que Bamba Dieng a effectué son premier essai avec Marseille. Et c’est en octobre 2020 qu’il a signé pour un prêt avec option d’achat et a rejoint la réserve des Phocéens. Il faudra attendre février 2021 pour le voir disputer son premier match officiel avec l’équipe A.

Son départ de Marseille, Bamba Dieng ne le regrette pas. A Lorient, il espere le temps de jeu qu’il a toujours voulu à l’OM et qu’il n’a finalement pas obtenu. « Après le transfert raté à Nice, je suis rentré travailler à Marseille et me voici à Lorient. Je ne regrette pas de ne pas rester à Marseille. On ne nous a pas parlé de prolongation de contrat. Je suis resté concentré pour aider l’équipe et retrouver du temps de jeu. Malheureusement, cela ne s’est pas passé comme prévu et c’est pour ça que je suis venu ici. C’est le foot, il y a des moments difficiles. »

wiwsport.com