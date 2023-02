L’attaquant international sénégalais des Girondins de Bordeaux, M’Baye Niang, qui évolue aujourd’hui à l’AJ Auxerre avec qui il joue le maintien, a tenté d’expliquer ce qui lui a manqué sur la durée pour devenir un grand attaquant, régulier.

Mbaye Niang n’a pas hésité à retracer son parcours entaché par des hauts et des bas. Pour l’international sénégalais, il lui a manqué la régularité et le cliché parfait qui accompagne les grands de ce sport pour devenir ce grand attaquant reconnu. « Ce qui m’a beaucoup pénalisé, ce sont mes problèmes extra-sportifs. L’image du Bad-boy, le turbulent, le mec qui a beaucoup de problèmes. À un moment donné, ça impacte, le regard des gens n’est plus le même. Tu es scruté, toujours dans l’œil du cyclone. Après, il m’a aussi manqué ce brin de chance », a avoué le sénégalais dans les colonnes de L’Equipe, repris par Girondins4ever.

En plus de cette mauvaise gestion de son personnage extra sportive, Niang pense avoir manqué de chance au cours de sa carrière. « Si j’avais marqué à Barcelone (En huitièmes de finale la Ligue des champions, en 2013, l’AC Milan est éliminée par le FC Barcelone (2-0, 0-4). Au retour, Niang a tiré sur le poteau quand le Barça menait 1-0), ça m’aurait certainement aidé à franchir un autre palier. Comment j’explique ce non-respect des règles ? Souvent, j’entends ‘’problème d’éducation’’, ‘’problème de l’entourage’’, ‘’il n’est pas suivi’’, ‘’il est parti trop tôt’’. Mes conneries, ce sont des conneries d’adolescent. J’ai eu des périodes un peu plus compliquées, et je les ai passées, difficilement. Mais je les ai passées. J’ai eu une prise de conscience après avoir fait des erreurs, que je ne regrette pas du tout », a confié le joueur évoluant actuellement à Auxerre.

Bon, vraisemblablement, ça n’a pas énormément fonctionné ensuite, cette prise de conscience, avec tout ce qui s’est passé à Bordeaux. Mais selon lui, cela reste la faute des gens, à le lire… « Quand les gens t’ont dans le viseur, tu ne peux plus rien faire. Dès que tu as un point rouge sur ton front, c’est mort. Tu peux faire une connerie qui passera si tu es un autre joueur. Si c’est toi, les gens en parlent comme si tu avais buté quelqu’un », regrette le Sénégalais.

wiwsport.com