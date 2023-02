Le capitaine de l’équipe nationale du Sénégal n’a pas caché son ambition de soulever le trophée du championnat d’Afrique des nations. Moutarou Balde, très fier de la qualification de ses coéquipiers en finale de cette édition, pense désormais au graal à aller prendre devant l’Algerie, le pays hôte.

“Content de notre victoire d’aujourd’hui qui nous propulse en finale du championnat des nations. Les enjeux étaient énormes. Notamment l’image de notre football local. On voulait montrer à tout le monde que notre football local a du niveau. Al hamdoulilah on est en finale. Maintenant notre prochain objectif est de rentrer au pays avec le trophée. On a manqué un peu de concentration sur nos derniers gestes mais on pouvait facilement remporter cette rencontre. Au niveau de la défense, je pense qu’on était à la hauteur donc on va davantage travailler la finition pour bien préparer la finale contre l’Algérie”, estime le défenseur de Teungeuth Fc.

