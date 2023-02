Le tirage au sort de la CAN U -17 (29 avril au 19 mai en Algérie) a eu lieu ce matin dans le pays hôte. Le président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), Augustin Senghor qui a assisté à l’événement a parlé de l’objectif du Sénégal et de la préparation.

Cette année, toutes les catégories de football du Sénégal sont en lice. La sélection locale va disputer samedi la finale de la CHAN. Cette compétition terminée, les Lionceaux de moins de 17 ans seront à l’honneur avec la 15e édition qui se jouera en Algérie. Le tirage au sort effectué ce matin, le patron du football sénégalais satisfait des résultats du Sénégal dans cette catégorie a réagi. « Je pense qu’à priori, je considère que c’est un tirage jouable, à notre portée. Parce qu’à mon avis depuis quelques années, nous sommes plus réguliers dans les compétitions de jeunes. Nous avons participé à la dernière Can de la catégorie U17, nous avons participé aussi à la Coupe du monde U17 avec la génération des Pape Matar Sarr, Samba Diallo et autres. Aujourd’hui aussi on sait que le Sénégal travaille beaucoup dans la petite catégorie. Nous étions dans le pot 1 parce que justement notre passé récent en petite catégorie le permettait » a déclaré Senghor au terme de la cérémonie.

12 équipes vont prendre part à cette compétition. Réparties en 3 poules de 4 équipes, le Sénégal se troupe dans le groupe A qui disputera ses matchs dans la capitale. Comme actuellement avec le CHAN, le Sénégal sera opposé au pays hôte. Ce qui ne freine aucunement les ambitions du Sénégal qui compte disputer ce tournoi jusqu’au bout. « La seule chose qui peut aujourd’hui constituer un challenge, c’est que nous partageons encore une fois avec le pays hôte, l’Algérie, le même groupe A. Mais c’est bien parce qu’à mon avis il y’a de la place pour la qualification et passer le premier tour. L’objectif sera de terminer premier ou deuxième du groupe pour non seulement accéder à la phase à élimination directe mais aussi pour être dans un bon tableau pour aller jusqu’au bout. Parce que nous voulons retourner en Coupe du monde en étant parmi les 4 finalistes, mais surtout pourquoi pas gagner le trophée. A l’ère du « Mankoo wutti ndam li », l’objectif, quelles que soient les catégories où le genre, c’est toujours d’aller au bout de nos compétitions et de gagner. On va se donner les moyens ».

Senghor jauge les autres adversaires du Sénégal et mise sur la première place du groupe A. « Serigne Saliou Dia a déjà un bon groupe, comme d’habitude on va faire une excellente préparation pour arriver à cela. La Somalie, le Congo, dans ces catégories on ne les connaît pas. Ce sont les inconnus. Je pense que c’est une première participation pour la Somalie. Mais je pense que ces adversaires là, à priori sont des néophytes et seront à la portée du Sénégal. Même si nous ne devons négliger aucun adversaire. Et pour le reste, je pense que ce sera par rapport au duel pour la première place entre le Sénégal et l’Algérie. Et nous pensons pouvoir gagner et être premier pour rester sur place dans la ville où nous sommes pour pouvoir aller le plus loin possible dans cette compétition ».

Tout comme les autres sélections nationales, celle-ci fera une bonne préparation annonce le président de la FSF qui rappelle le long travail effectué avec cette génération. « La préparation de cette sélection a commencé depuis bien longtemps. Je dirais même qu’elle a commencé avec les U15 du coach Pape Faye. Parce qu’aujourd’hui comme vous le savez, le Sénégal entretient régulièrement une catégorie U15 qui est le vivier de l’équipe U17. Et cette catégorie U15 nous a valu deux titres de champion régional depuis 2 ans. Et le socle de notre équipe nationale U17 vient de là. Ça veut dire que depuis 2 ans, cette équipe est en train de se préparer. Ensuite nous avons joué le Championnat zonal U17 en Mauritanie où nous avons été finalistes. Ce qui nous a valu une qualification. Nous avons malheureusement perdu contre le Mali aux tirs au but pour le titre de champion. Mais ce qui était important, parce que dans ce type de catégorie, gagner c’est important, mais pouvoir faire grandir une génération étape par étape pour qu’elle puisse passer des paliers c’est encore mieux ».

