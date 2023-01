Retenu par le Rayo Vallecano alors qu’il devait s’engager à Lyon dans cette Deadline du mercato d’hiver, Pathé Ciss a craché très fort sur la direction du club espagnol.

Pathé Ciss pète les plombs. Au milieu de sa deuxième saison au Rayo Vallecano, le milieu de terrain international sénégalais a fait l’objectif de plusieurs offres durant ce mercato. La plus concrète ? Celle de l’Olympique Lyonnais, qui a tenté le tout pour le tout pour s’attacher des services de l’ancien de Diambars. Mais le club rhodanien a sans doute mis trop de temps à avancer dans le dossier.

Alors que le joueur avait même pris la direction de l’aéroport pour s’envoler vers la France, il ne va finalement pas quitter Madrid puisqu’il ne signera pas à l’OL. Si certaines sources indiquent que les Lyonnais n’ont pas gagné suffisant de marge de temps pour enregistrer ce transfert, le joueur de 28 ans a trouvé un principal fautif : la direction rayista. Interrogé par Union Rayo, Pathé Ciss a donc allumé ses dirigeants.

« Tu t’en vas ? », lui pose le journaliste. Il répond : « Finalement, non ». « Sérieusement, tu restes, qu’est-ce qui s’est passé ? », se questionne notre confrère. Puis, l’international sénégalais déballe tout. « Ils (les dirigeants du Rayo) ont été égoïstes. Ils se sont mal comportés. Ils ont pensé uniquement à leurs intérêts. Ils ont été irresponsables et irrespectueux envers moi et envers le club (Lyon). C’est pour ça que ça s’est pas fait. »

L’ambiance s’annonce bonne du côté de Vallecas ces prochains jours…

🚨 CISS se queda en el Rayo Vallecano y ESTALLA contra el club: “Han sido egoístas y se han comportado mal. Ha pensado solo en sus intereses. Han sido irresponsables e irrespetuosos”. pic.twitter.com/raPqzqv3yP — Union Rayo Live (@UnionRayoLive) January 31, 2023

