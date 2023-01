Le mercato d’hiver ferme ses portes dans la majorité des championnats européens, comme en France, ce mardi. Mais il restera ouvert dans plusieurs autres pays, permettant à des clubs de dégraisser.

Quatre semaines après son ouverture, le marché des transferts va fermer ses portes en France et dans la majorité des championnats européens, ce mardi. Mais il restera ouvert dans plusieurs endroits du monde, permettant ainsi à certains clubs de se délester de joueurs dans ces destinations. En Europe, plusieurs pays ont aussi ouvert leur mercato plus tard et le refermeront donc en décalé. C’est notamment le cas en Suisse, en Croatie ou en Hongrie où il sera ouvert jusqu’au 15 février. Ce sera même jusqu’au 28 en Pologne.

La Turquie est une destination que certains joueurs pourront rejoindre jusqu’au 8 février. D’autres pays à travers le monde pourront encore recruter. C’est notamment le cas aux Etats-Unis dont le marché ouvre ses portes ce 31 janvier et les refermera le 24 avril. En Amérique du Sud, où les championnats sont terminés avant de reprendre au printemps, c’est aussi le mercato d’été avec une période plus large. Elle s’étendra jusqu’au 22 février en Argentine et jusqu’au 12 avril au Brésil. A ceux qui rêvent un peu d’exotisme, il est possible de signer en Australie jusqu’au 7 février.

Plus proche de l’Europe, des transferts seront possibles jusqu’au 8 février dans les Emirats arabes unis alors que le marché ferme aussi ses portes ce mardi chez leur voisin, le Qatar. Un pays que va retrouver Sofiane Boufal après y avoir brillé avec le Maroc lors de la dernière Coupe du monde. Angers SCO a annoncé, lundi, avoir trouvé un accord de principe avec le club d’Al-Rayyan. « Le joueur est autorisé à se rendre ce mardi au Qatar pour passer la visite médicale », a indiqué le club sur les réseaux sociaux. Les quelques marchés encore ouverts après le 31 janvier

7 février: Australie

8 février: Turquie

8 février: Emirats arabes

15 février: Hongrie, Croatie Suisse…

22 février: Argentine

28 février: Pologne

12 avril: Brésil

24 avril: Etats-Unis

RMC