A la 19e place de la Premier League, les Toffees voulaient ont en effet proposé 2 millions de livres sterling pour signer Sarr en prêt pour le reste de la saison. L’accord aurait inclus une obligation d’acheter Sarr pour 30 millions de livres sterling au cas où Everton éviterait la descente, ainsi qu’un bonus de 4 millions de livres sterling, nous apprend The Athletic.

Mais c’est sans compter sur les projets de Watford – qui est resté catégorique sur le fait que son joyau sénégalais ne quitterait pas le club en janvier et a rejeté cette offre tardive. Izo est l’un des joueurs les plus importants de Watford qui a pour ambition de revenir en Premier League. Il a marqué six buts en 24 matches de championnat pour le club, qui est actuel quatrième du classement.

#EFC made late loan offer for #WatfordFC's Ismaila Sarr. Has been rejected.

Proposal was loan fee plus obligation to buy if Everton stayed up plus bonuses.

— Adam Leventhal (@AdamLeventhal) January 31, 2023