Après l’édition 2009, le Sénégal dispute pour la deuxième fois de son histoire, une demi-finale au Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN). Les Lions de la Téranga seront opposés aux Bareas du Magascar, tout aussi motivés qu’eux pour décrocher une place en finale. Le match se disputera sur la pelouse du stade Nelson Mandela de Baraki à partir de 19h00 GMT.

Pour les deux équipes, c’est un match de football à remporter pour entrer dans l’histoire. Jamais, le Sénégal ni le Madagascar n’ont disputé une finale de CHAN. Si les Malgaches (la sélection locale) ont réussi un pas historique en se hissant dans le carré d’as d’une compétition continentale, le Sénégal l’avait déjà réussi, il y a fort bien longtemps (2009). Mais s’était arrêté à la 4e place en perdant la petite finale face à la Zambie (1-2), ce qui est d’ailleurs sa plus belle performance jusqu’ici dans cette compétition. En attendant le sort du match des coéquipiers de Lamine Camara…

Ce qui pousse d’ailleurs le sélectionneur des Bareas à donner le statut de favori à Pape Thiaw et ses poulains. Ces derniers ont brillamment grandi au cours de la compétition mais devront faire attention à une équipe très efficace offensivement et défensivement : 8 buts inscrits et seulement 2 buts encaissés en 3 matchs disputés. Notons qu’étant dans le groupe du Maroc (forfait), le Madagascar a gagné sur tapis vert. Les Lions Locaux qui ont encaissé 1 but et en ont inscrit 5 devront être meilleurs devant les buts et resserrer les lignes pour mettre un terme à l’offensive malgache qui peut faire très mal.

Notons que l’Algérie et le Niger vont s’affronter en premier lieu à 16h. Le vainqueur suivra avec beaucoup d’attention le match Sénégal v Madagascar.

wiwsport.com