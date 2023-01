Le Stade de Reims a tenu tête au Paris Saint-Germain ce dimanche. Pour sa première au Parc des Princes, Yehvann Diouf enchaînait sa 13e titularisation. Le gardien de 23 ans n’a pas échappé aux radars de wiwsport à la fin du match et surtout à la question « Sénégal ou France ? »

On parle très souvent de lui parce qu’il garde la bonne forme du club rémois. Avec Yehvann, le Stade de Reims n’a perdu qu’une seule fois sur ses 13 matchs disputés. Au total, on compte aussi 6 clean-sheet réussi et seulement 10 buts concédés. Le dernier est celui de Neymar ce dimanche soir à la 56′, heureusement que son coéquipier Folarin Balogun a égalisé lors des arrêts de jeu (90’+6). Diouf revient sur le match.

« On se sent bien mais en même temps frustré. Parce que quand on voit le match, on a certainement des regrets. Parce qu’on a eu pas mal d’occasions surtout en première période, des buts pour scorer. Après quand on voit la physionomie du match, on est forcément content d’avoir égalisé et continuer cette série d’invincibilité surtout. On marque à la fin du match et ca fait plaisir » déclare-t-il au micro de wiwsport. C’est donc une bonne opération pour les rouges et blancs qui restent sur une série de 12 matchs sans perdre en Ligue 1.

Revenant sur ce match où son club a eu les plus grosses occasions de la soirée et une première période où lui, n’a pas été inquiété, Reims s’en est bien sorti face à la machine PSG. Un avis d’ailleurs que partage notre interviewé. « On ne s’attendait pas forcément à ce type de performance. On sait qu’ils sont dangereux, que c’est une grande équipe. Qui n’a pas forcément besoin d’avoir 15000 occasions pour marquer, on l’a vu ce soir. On sait aussi que le plus important avec le PSG c’est d’être efficace dans ce que l’on fait. Et je trouve qu’on l’a assez fait ce soir ».

Actuellement à la 11e place à l’issue de la 20e journée, le Stade de Reims rêve-t-il de l’Europe ? Il répond sans affirmer mais laisse clairement filer toute l’ambition du club cette saison. « Ah l’Europe! Je ne sais pas. On a assez de points de retard sur cela. Mais l’objectif, c’est de gagner le plus de matchs. Et comme aujourd’hui, de décrocher les matchs que l’on peut perdre ».

Né en France (Montreuil-sous-Bois) et d’origine sénégalaise, l’ancien joueur de Troyes a régulièrement été appelé en sélections U18, U19 et U20 tricolores. En 2018, il dispute d’ailleurs le championnat d’Europe U19 avec les Bleuets. Toutefois, il n’a pas encore pris sa décision finale. « Une réflexion pas forcément… Je me dis que tout va arriver naturellement. Pour l’instant, moi qui ai débuté en cours de saison, je me dis que le plus important c’est le club. Je suis le Sénégal, je suis la France? Je sais qu’il y a les deux cotés forcément. Pour le moment, franchement, c’est le club ».

Focus sur Yehvann Diouf (23 ans), Gardien de but au Stade de Reims https://t.co/AskqlstDfT pic.twitter.com/2XSkbx3BcC — wiwsport (@wiwsport) January 4, 2023

Une déclaration qui ne passera pas inaperçue à l’approche des journées 3 et 4 des éliminatoires de la CAN Cote d’Ivoire 2024. Pour le moment Yehvann Diouf, Mory Diaw ou encore Seny Dieng qui a fini de confirmer sont cités comme les espoirs au poste de gardien de la tanière des Lions.

