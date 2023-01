L’Equipe Nationale féminine du Sénégal a battu, dimanche soir, le Cap-Vert (1-0), réalisant un sans-faute dans une compétition qui constitue une étape dans la préparation au tournoi qualificatif à la Coupe du Monde, mi-février.

Pourtant sans leurs expatriées et donc sans une grande partie de leur « colonne vertébrale », comme dirons les sages, les Lionnes sont arrivées à bon port sur l’île de Sal, au Cap-Vert, où le Stade Marcelo Leitao était fin prêt pour elles, pour la véritable dernière répétition avant le démarrage du tournoi qualificatif de la prochaine Coupe du Monde. Après des déroulées contre la Guinée (4-0), la Gambie (4-1), la Sierra Leone (4-0) en phase de groupes, et la Guinée-Bissau en demi-finale, les filles de Mame Moussa Cissé ont réussi à soulever la coupe.

Dans une enceinte teinte en bleu, comme on pouvait s’y attendre, les Sénégalaises ont disposé d’une équipe du Cap-Vert (1-0) qui a pourtant pu compter sur un grand soutien de ses supporters. Cette victoire face à l’une des nations montantes du football féminin africain permet à Korka Fall et ses partenaires de remporter le Tournoi de la Zone Ouest A qui a regroupé sept équipes. Un trophée certes honorifique mais ce succès démontre assez nettement la constante et fulgurante progression dans laquelle se trouve l’Equipe Nationale féminine du Sénégal.

Korka Fall, capitaine décisive

Les Lionnes, avec un onze quasi similaire à celui aligné lors de la demi-finale, à l’exception de la sortie de Coumba Mbodji et l’entrée d’Haby Baldé, et dans la même disposition, ont pourtant eu des difficultés en première période. Remuante depuis l’entame de la compétition, Hapsatou Malado Diallo a quelque peu été muselée, éteinte et raté de grosses opportunités (4e, 16e). De son côté, Nguenar Ndiaye, l’avant-centre indispensable, n’a pas pesé, même si un penalty non sifflé sur elle (7e) pouvait permettre au Sénégal d’entrée pleinement dans la partie.

Mais si le tandem Malado Diallo – Nguénar n’a pu faire étalage de son incroable talent, et si les Lionnes ont souvent joué dans la nervosité, notamment en première période, face à une équipe cap-verdienne très bien physiquement mais peu outillée techniquement, le Sénégal a pu compter sur son capitaine, Korka Fall. Déjà auteure de bonnes séquences en première période pour mettre dans de bonnes situations ses coéquipières, la numéro 20 s’est fendue en sauveuse en marquant l’unique but de cette victoire sur penalty (60e) suite à une faute de main dans la surface cap-verdienne, venu d’un centre d’Anta Dembélé.

Ensuite, malgré le réveil cap-verdien et une équipe sénégalaise qui, après l’ouverture du score, s’est créée peu d’occasions puisqu’avait reculé pour défendre, les Lionnes arriveront à tenir le score. Cinq victoires, aucune défaites, treize buts marqués, un encaissé, de surcroît un penalty (contre la Gambie), un trophée… Autant dire alors que le parcours du Sénégal dans ce tournoi est au vert, avec des succès construit avec pleine de maîtrise. Il faudra se maintenir en confiance et au rythme d’ici le 18 février et ce choc face à Haïti pour cette rencontre très importante mais pas décisive pour une première qualification au Mondial féminin. Et si on n’avait rien à envier à Melchie Dumornay et ses partenaires ?

🇸🇳 L'Équipe Nationale féminine du Sénégal a tout écrasé au Tournoi UFOA/A : ✅ 4-0 contre Guinée

✅ 4-1 contre Gambie

✅ 4-0 contre Sierra Leone

✅ 4-0 contre Guinée-Bissau

✅ 1-0 contre Cap-Vert 🏆 BRAVO AUX LIONNES 🙌🏼👏🏽🦁#wiwsport #Senegal pic.twitter.com/F2JCoboeQp — wiwsport (@wiwsport) January 29, 2023

