Son éclosion s’est faite un peu loin des projecteurs. Et pourtant, il fait partie de la liste des meilleurs défenseurs en devenir que compte le Sénégal. Zoom sur un colosse qui n’a peur de rien.

À l’image de la fable du lièvre et la tortue, il est en train de se faire une place de choix dans le monde du football professionnel. Mamadou Ibra Mbacké Fall, de son nom complet, n’est assurément pas un foot- balleur comme les autres. Avant même d’atteindre la vingtaine d’âge, le Rufisquois de naissance faisait déjà partie des meilleurs prospects dans la Major League Soccer, couramment abrégé MLS, le Championnat de football nord-américain.

Né le 21 novembre 2002, Mbacké Fall a fait ses premières classes de footballeur au Sénégal avant de débarquer aux Etats-Unis, en Floride, à l’âge de 17 ans, pour rejoindre la Montverde Academy dans le cadre de Sport4Charity, une organisation dirigée par l’ancien footballeur international sénégalais Salif Diao. Moins d’une année plus tard, le défenseur central prendra la direction du Los Angeles FC, une des équipes les plus réputées de la MLS. Prêté chez les Lights de Las Vegas, évoluant alors en United Soccer League, le deuxième niveau dans la hiérarchie nord-amé- ricaine, et alternant entre cette équipe et le LAFC, Mbacké Fall gravit les échelons pas à pas.

Après huit belles prestations en USLC, le voilà définitive- ment un élément à part entière dans l’effectif de Steve Cherundolo, entraîneur des Noir et Or, pour la suite de la saison 2021. Il se montre largement à la hauteur des ententes et dispute 19 matchs dans lesquels il a marqué 4 buts en MLS. De quoi se faire adopter par supporters, dirigeants, entraîneur ! Pour la campagne suivante, en 2022, le joueur de 20 ans entame brillamment l’exercice. Il participe aux 13 premières journées de MLS, en étant titulaire à 12 reprises, marque un but et délivre une passe décisive.

Los Angeles FC : A 18 ans, Mamadou Fall affole déjà la MLS https://t.co/nuecN2mlZK pic.twitter.com/ZSjArjxSes — wiwsport (@wiwsport) September 4, 2021

Des prestations qui permettaient au Los Angeles FC de dominer pendant longtemps le Championnat. Mais l’arrivée d’un joueur expérimenté, comme Giorgio Chiellini, le fera déclasser dans la hiérarchie des défenseurs centraux, derrière l’Italien et Eddie Segura. Sauf qu’il avait suffisamment excellé avec cette équipe pour taper dans le viseur de clubs européens l’été 2022 !

Mais ce sera finalement à Villarreal qu’il va atterrir. Mais Mamadou Mbacké Fall fera sa découverte du football européen avec la filiale du club espagnol, fraîchement promu en LaLiga SmartBank (D2 d’Espagne). Rapidement, il est devenu un joueur indispensable pour Miguel Álvarez. Sa capacité de relance, son physique de colosse, sa qualité technique des deux pieds lui permettent de s’im- poser comme l’un des meilleurs défenseurs centraux du Championnat sur les 17 premières journées.

LaLiga 2 : Mamadou Mbacké Fall offre la victoire à Villarreal B contre le Real Oviedo https://t.co/PR1tq6jbPT pic.twitter.com/ek6vrKAxCV — wiwsport (@wiwsport) November 2, 2022

De plus, sa grande taille et son incroyable jeu de tête lui permettent de s’imposer dans les airs défensivement… et offensivement, puisqu’il a marqué deux buts en Cham- pionnat cette saison. Mais lui également, comme tout autre défenseur central, commet parfois des erreurs qui lui peuvent valoir une expulsion, comme contre le Depor- tivo Alavés, le 26 novembre dernier. Un carton rouge en toute fin de match qui lui a été plutôt fatal, puisque depuis ce jour-là, il a un peu perdu sa place de titulaire. Cepen- dant, ses performances lui ont ouvert les portes de l’équipe première de Villarreal, avec lequel il compte une apparition en Coupe du Roi et une autre en Liga, connue dimanche 22 janvier contre Girona.

« Du Sénégal au touché d’Orlando à Los Angeles, je me dirige maintenant vers la grande Ligue… J’aimerais que C.Mike soit ici témoin de la grandeur », lançait-il sur son profil Instagram après ses débuts en Liga. Si Mamadou Ibra Mbacké Fall réalise l’un de ses plus grands rêves en débutant dans le meilleur Championnat au monde, pour- quoi ne rêverait-il pas donc à découvrir dans un avenir proche l’Equipe Nationale du Sénégal ?

En tout cas, ses prestations ne laissent personne indiffé- rent, puisqu’il a déjà été convoqué chez les U23 par Demba Mbaye, même s’il n’avait pas pu honorer cette convoca- tion. Pour continuer d’enrichir un C.V qui s’annonce époustouflant, et potentiellement rejoindre les Lions. Il faudra pour cela stabiliser Villarreal B en Championnat, espérer de grappiller du temps de jeu dans l’équipe première, tout en attendant de savoir de quoi sera fait son avenir à la fin de saison, d’autant qu’il est prêté avec option d’achat.

