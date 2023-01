Le Groupe d’Etude Technique de la CAF (TSG) a récompensé le jeune métronome des Lions locaux du Sénégal. Il lui a décerné le titre de meilleur jeune joueur du CHAN 2023 qui se déroule actuellement en Algérie. Eblouissant depuis le début de la compétition, Lamine Camara est devenu indispensable dans l’entre-jeu de l’équipe nationale locale du Sénégal. Avec ses aptitudes techniques et physiques, le joueur de Génération Foot a été crédité d’une très bonne note à chacune de ses apparitions dans ce tournoi.

Contre la Côte d’ivoire lors du premier match de poule, le numéro 5 du Sénégal a effectué 76 touches de balle avant de relever le niveau face à l’Ouganda où il a réalisé 79 touches de balle avec une précision de 82% malgré la défaite des siens (1-0). Face à la RD Congo, Lamine Camara a maintenu ce niveau de jeu permettant au Sénégal de gagner ce match (3-0) et de se qualifier pour les quarts de finale.

Il aura ainsi l’occasion de confirmer tout le bien qu’on pense de lui à l’occasion du 1/4 de finale opposant les Lions locaux du Sénégal aux Mourabitounes de la Mauritanie ce vendredi (19H).

The future 💫

🇸🇳 The #TotalEnergiesCHAN2022 best young player is Lamine Camara 🏆 pic.twitter.com/dpEzI1uDkK

— MARHABA (@CAF_Online) January 26, 2023