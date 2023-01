Alors qu’on franchissait seulement la demi-heure de jeu, l’Algérie et la Côte d’Ivoire évoluent à 10 dans ce premier quart de finale du CHAN 2022.

Les quarts de finale du Championnat d’Afrique des Nations ont démarré sur les chapeaux de roues. Alors que l’Algérie et la Côte d’Ivoire ont ouvert le bal ce vendredi après-midi avec un début de match complètement dingue, marqué par plusieurs occasions, la partie a pris une tournure improbable. En effet, le gardien algérien Alexis Guendouz a écopé d’un carton rouge à la 17e.

En essayant de contrer Sankara Karamoko qui semblait filer directement aux buts algériens, le gardien de Chabab Riadhi Belouizdad est sorti de sa surface et donc fautif sur l’avant-centre ivoirien. L’arbitre mauritanien a d’abord sorti le carton carton jaune, mais après avoir consulté la VAR, il revient sur sa décision et donne un rouge suite à la main du gardien hors de sa surface.

Quinze minutes plus tard, les choses redeviennent équilibrer après l’expulsion de Kouassi Attohoula, auteur d’un geste dangereux sur Mokhtar Belkhiter (34e). Là également, la VAR est intervenue, ce qui fera forcement d’elle « l’homme » de cette première période. En tout cas, tout est relancé et la partie s’annonce encore plus incertaine maintenant, d’autant qu’il y a beaucoup d’occasions.

نهاية الشوط الأول! ⏸️ 🇩🇿 الجزائر 0-0 كوت ديفوار 🇨🇮 التعادل السلبي عنوان المباراة في نصفها الأول.#TotalEnergiesCHAN2022 | #ALGCIV pic.twitter.com/FbkiILp8KR — مرحبَا (@caf_online_AR) January 27, 2023

