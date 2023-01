Le Stade de Reims va réaliser un joli coup sur le marché des transferts avec le recrutement de Fallou Fall, défenseur de 18 ans, en provenance de la Serbie.

Avec deux sélections chez les U23 du Sénégal, Fallou Fall est un grand espoir du football sénégalais. A seulement 18 ans, il est parvenu à se faire une place dans la défense centrale du Grafičar Belgrade. Le tout avec réussite car il a participé à 16 rencontres toutes compétitions confondues cette saison et marqué un but avec l’actuel 2e de la D2 Serbe.

Après seulement une demi-saison passée dans le quartier de Senjak, le Sénégalais a tapé dans le viseur des recruteurs du Stade de Reims et va s’engager pour quatre ans et demi chez les Rouge et Blanc de Champagne. De quoi rêver d’une d’une défense centrale Fallou Fall – Mamadou Moustapha Mbow à l’avenir, sous les ordres de Will Still ?

