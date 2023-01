Nouveau joueur de Nîmes Olympique jusqu’à la fin de la saison, Joseph Lopy a laissé un message d’au revoir aux supporters sochaliens et au club sur Twitter.

Première recrue de ce mercato hivernal du Nîmes Olympique, Joseph Lopy qui a résilié son contrat avec Sochaux se lance dans une nouvelle aventure avec les Crocodiles. En marge de ce départ difficile, le milieu de terrain sénégalais a adressé un message à son ancienne équipe Sochaux qui se bat actuellement pour la montée en Ligue 1. « L’histoire se répète mais l’amertume est plus grande encore. Devoir partir alors que je jetais pas loin de l’un de mes plus gros objectifs, celui de remettre Sochaux à sa place en Ligue 1, laisse un goût très amer. J’aurais aimé vous dire au revoir autrement sur les terrains. Mais je reste très heureux et très reconnaissant d’avoir pu participer au renouveau du club… Je pars le coeur lourd mais en restant le fervent supporter que j’ai toujours été. Amis Sochaliens, je vous souhaite le meilleur. Merci pour tous vos nombreux messages » a écrit Joseph Lopy sur son compte Twitter.

Wiwsport.com